科技執法事故率下降39% 台中警拿數據證明：不是搶錢

台中市第四警分局長李建興近日與地方民代、居民舉辦治安座談會，警方在會議中提到，台中市將在7月1日新增21處執法地點，不少民眾批評是「搶錢」，不過李以具體數據分析，設置科技執法後，事故率下降39％，的確有具體效果，呼籲民眾換位思考。

台中市第四警分局在25日召開今年度社區治安會議暨萬安47號演習協調會，邀請立委、議員、里長、協勤民力、守望相助隊、各級學校及社區民眾近200位民眾與會。

四分局提到，7月1日台中市將有21處科技執法設備上線，不少民眾反應：「搶錢」，不過統計第四分局所轄南屯區環中路與五權西路口、環中路與永春路口在前年、去年建置科技執法迄今，車禍事故發生數從原先的276件減至168件，事故率明顯下降39.13%，顯然有成效。

7月1日在南屯上線的科技執法設備有兩處，分別是「環中路與向上路口」、「文心路與向上路口」，將24小時掃描行駛中車輛，透過AI自動辨識闖紅燈、直行車道違規轉彎、直行車占用轉彎車道、跨越雙白線行駛及車不停讓行人等重大違規；

四分局交通組長陳敬中說，從設置科技設備執法後，顯著下降的事故率可知，「勿黑化科技執法」，一昧認為政府搶錢，籲民眾換位思考，從根本導正自身錯誤的駕駛習慣，才能大幅降低車禍事故之發生，獲得現場民眾高度認可。警方另在會中分享，去年度阻詐125件，攔阻金額高達1億916萬，有效防止民眾財產損失。