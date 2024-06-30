影／台中婦砸15萬買健康器材 警發現一事有疑急阻

台中市七旬陳姓婦人近日前往銀行要提款15萬元，強調是購買健康醫療器材之用，不過警方到場發現，陳婦除了沒有業務聯絡方式外，也不願告知家人，加上此案沒有任何訂單紀錄可稽，判斷是詐騙案件，阻止陳婦領款。

第一警分局民權21日上午10時許，接獲轄內台新銀行來電稱，一名7旬陳姓婦人疑似遭詐騙集團所騙，需要員警協助。副所長余長益及警員廖聖瑋獲報後，立即到場了解。

陳婦向銀行行員表示，家人想購買一台健康醫療器材，因公司稱海運問題，而遲遲尚未收到器材，近日該公司又來電表示原價11.9萬元的健康醫療器材，近日要調漲到13.5萬元，且限額只有300台，需預先付款預訂，才會急忙到銀行提領現金新臺幣15萬元。

但當行員欲向陳婦家屬聯繫確認時，陳婦卻不願提供家人的聯繫方式供行員確認，行員察覺有異，立即向警方報案。

員警到場，陳婦解釋，因想調養保健身體，6年前就已在該公司台中店體驗該健康醫療器材，並稱已向該公司訂購一台。

員警詢問陳婦有無業務的聯繫方式及訂購產品證明，陳婦向員警表示無簽訂相關訂單，也無業務的聯繫方式，更不願出示手機相關對話紀錄。

經員警告知近期許多假冒直銷公司名義，販賣商品進行詐騙案例，陳婦最後才打消領款念頭。