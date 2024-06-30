快訊

113分科測驗衝刺／公民掌握3大類時事題 國會改革、通膨最熱門

Google Pixel 9將登場 官網、通訊行購買哪個好？1項目成關鍵：這時買最划算

奈及利亞驚傳連環爆炸！釀18死、48傷

影／台中婦砸15萬買健康器材 警發現一事有疑急阻

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬陳姓婦人近日前往銀行要提款15萬元，強調是購買健康醫療器材之用，不過警方到場發現，陳婦除了沒有業務聯絡方式外，也不願告知家人，加上此案沒有任何訂單紀錄可稽，判斷是詐騙案件，阻止陳婦領款。

第一警分局民權21日上午10時許，接獲轄內台新銀行來電稱，一名7旬陳姓婦人疑似遭詐騙集團所騙，需要員警協助。副所長余長益及警員廖聖瑋獲報後，立即到場了解。

陳婦向銀行行員表示，家人想購買一台健康醫療器材，因公司稱海運問題，而遲遲尚未收到器材，近日該公司又來電表示原價11.9萬元的健康醫療器材，近日要調漲到13.5萬元，且限額只有300台，需預先付款預訂，才會急忙到銀行提領現金新臺幣15萬元。

但當行員欲向陳婦家屬聯繫確認時，陳婦卻不願提供家人的聯繫方式供行員確認，行員察覺有異，立即向警方報案。

員警到場，陳婦解釋，因想調養保健身體，6年前就已在該公司台中店體驗該健康醫療器材，並稱已向該公司訂購一台。

員警詢問陳婦有無業務的聯繫方式及訂購產品證明，陳婦向員警表示無簽訂相關訂單，也無業務的聯繫方式，更不願出示手機相關對話紀錄。

經員警告知近期許多假冒直銷公司名義，販賣商品進行詐騙案例，陳婦最後才打消領款念頭。

第一分局呼籲，近期有許多未曾見面的網友要求「借款」、網路上「販賣高價產品」、或是網友邀請投資「參加飆股群組」等，都是詐騙手法，民眾可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，避免遭受詐騙。

台中市陳姓婦人近日疑中歹徒直銷詐騙陷阱，要領款15萬元積蓄，警方與銀行阻詐，保住老本。圖／第一警分局提供
台中市陳姓婦人近日疑中歹徒直銷詐騙陷阱，要領款15萬元積蓄，警方與銀行阻詐，保住老本。圖／第一警分局提供
台中市陳姓婦人近日疑中歹徒直銷詐騙陷阱，要領款15萬元積蓄，警方與銀行阻詐，保住老本。圖／第一警分局提供
台中市陳姓婦人近日疑中歹徒直銷詐騙陷阱，要領款15萬元積蓄，警方與銀行阻詐，保住老本。圖／第一警分局提供

家人 詐騙集團

延伸閱讀

校園詐騙案件逐年增 111年首破500件

金浩中酒駕撞小黃 拖一個多月才和解竟怪罪警方「沒提供受害者聯繫方式」

妻遭股票投資群組詐騙執迷不悟 夫請警協助阻70萬損失

金浩中酒駕撞小黃 拖一個多月才和解竟怪罪警方「沒提供受害者聯繫方式」

相關新聞

桃園父帶2幼子海邊踏浪…卻遭大浪捲走80公尺遠 義消駕漁船急救人

桃園市大園區竹圍漁港今天晚間6點多驚傳1家3口在海邊踏浪消暑卻意外被大浪捲走，離岸漂流80公尺遠的意外，桃園市消防局獲報...

影／摔車影像曝光…才剛畢業要考駕照 「綜藝大熱門」高中正妹車禍離世

新竹市磐石高中學生吳孟庭本月才剛畢業，日前乘坐友人機車準備前往練車、考駕照，卻在途中與牽車婦人擦撞，吳孟庭摔車後撞擊路過...

台中農用搬運車疑轉彎翻覆駕駛受困 消防隊員緊急搶救送醫

台中市外埔區今天發生農用搬運車疑轉彎時翻覆意外，駕駛受困車內，消防隊員到場利用撐開器等工具救出，送醫治療，意外原因由警方...

當代藝術家石晉華車禍亡 藝術界嘆：走筆人生嘎然而止

台灣當代藝術家石晉華28日在高雄工作室騎車回家路上，遭後方汽車撞倒，送醫搶救無效，享壽60歲；石晉華是台灣少數觀念行為藝...

影／台中婦砸15萬買健康器材 警發現一事有疑急阻

台中市七旬陳姓婦人近日前往銀行要提款15萬元，強調是購買健康醫療器材之用，不過警方到場發現，陳婦除了沒有業務聯絡方式外，...

多次打119謊報火警 男挨罰萬元

台中朱姓男子多次無故撥打119專線報案，今年1月至今累積至少9通，不斷謊報發生重大火警，其中一次稱社區燃燒大量紙箱、雜物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。