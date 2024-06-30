多次打119謊報火警 男挨罰萬元

台中市消防局1年會接到17萬通話務量。圖／消防提供

台中朱姓男子多次無故撥打119專線報案，今年1月至今累積至少9通，不斷謊報發生重大火警，其中一次稱社區燃燒大量紙箱、雜物，轄區消防隊出動8車趕到卻毫無災情，經勸導無效，中市消防局依消防法，對朱男裁罰1萬元；去年底有名民眾謊稱遭槍擊叫救護車，也挨罰1萬元，呼籲勿占線救災資源。

桃園市消防局表示，今年初開罰2案，黃姓男子謊稱楊梅某住宅竄出黑煙、大火，經查證為謊報，開罰1萬元；另名梁姓女子多次撥打119專線，僅抱怨私事，經勸導無效同樣罰1萬元；去年總話務量有41萬通，去年謊報與無故撥打案件數，占全年總案數0.1%。

中市消防局調查，朱姓男子今年2月報案稱自己在西區三民路的社區大樓起火，有大量紙箱、雜物燃燒，轄區消防分隊連忙出動7輛消防車、1輛救護車趕赴現場，到場勘查確認根本沒有災情，確認是謊報。

據了解，朱男自今年1月至今，累積已經撥打119謊報9次，還會隨機指稱看到火災地點，甚至他人在台中市，卻報案稱新北市有火警，脫序行為經消防員多次勸導都無效；依消防法規定，朱男行為影響救護資源，決定開罰1萬元。

中市消防局統計，台中市119話務量平均每年超過17萬件，但每月有近百件是酒醉、精神異常或惡意騷擾，若經勸告不改善執意占線，可依消防法開罰1萬元至5萬元罰鍰。

中市消防局說，類似謊報占線狀況，多數經勸阻後不會再犯，要開罰也需完全符合法規要件，會嚴謹審視。