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桃園父帶2幼子海邊踏浪…卻遭大浪捲走80公尺遠 義消駕漁船急救人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市大園區竹圍漁港今天晚間6點多驚傳1家3口在海邊踏浪消暑卻意外被大浪捲走，離岸漂流80公尺遠的意外，桃園市消防局獲報，立刻派出人員及船艇到場救援，經義消分隊長駕駛漁船到場協助，於半小時後順利接觸到3人並救上漁船返回岸上，所幸3人生命徵象皆正常未送醫，虛驚一場。

119勤指中心今晚6點33分接獲民眾報案，表示有名爸爸帶著2名孩子在竹圍漁港外港旋轉餐廳附近的沙灘踏浪消暑，突然遭大浪捲走，被海流拉出外海，離岸約80公尺遠，無法自行游上岸，立刻派遣第三救災救護大隊竹圍分隊由小隊長何秋明擔任指揮官，率消防車4輛、船艇2輛、救護車2輛，共15名救難救護人員趕往救援；同步聯繫市警局、農業局、海巡署及消防署等單位。

消防局表示，救難人員到場清查發現，遭海流拉出外海的為1名大人、2名小孩為父子關係，趕緊下船艇搶救中，並由竹圍義消分隊長徐文貴駕駛漁船趕至現場協助，終於在晚間7點04分接觸到3名患者，並於7點11分順利將1家3口救上漁船並返回岸上，經救護員初步檢傷發現3人生命徵象穩定正常，因此皆未送醫。

有對父母帶著未成年子女到大園區竹圍漁港旁戲水，今晚驚傳父親與2名子女遭浪捲走，離岸約80公尺遠，所幸義消分隊長駕徐文貴漁船協助，順利將3人救上岸。圖／讀者提供
有對父母帶著未成年子女到大園區竹圍漁港旁戲水，今晚驚傳父親與2名子女遭浪捲走，離岸約80公尺遠，所幸義消分隊長駕徐文貴漁船協助，順利將3人救上岸。圖／讀者提供
有對父母帶著未成年子女到大園區竹圍漁港旁戲水，今晚驚傳父親與2名子女遭浪捲走，離岸約80公尺遠，所幸義消分隊長駕徐文貴漁船協助，順利將3人救上岸。圖／讀者提供
有對父母帶著未成年子女到大園區竹圍漁港旁戲水，今晚驚傳父親與2名子女遭浪捲走，離岸約80公尺遠，所幸義消分隊長駕徐文貴漁船協助，順利將3人救上岸。圖／讀者提供
有對父母帶著未成年子女到大園區竹圍漁港旁戲水，今晚驚傳父親與2名子女遭浪捲走，離岸約80公尺遠，所幸義消分隊長駕徐文貴漁船協助，順利將3人救上岸。圖／讀者提供
有對父母帶著未成年子女到大園區竹圍漁港旁戲水，今晚驚傳父親與2名子女遭浪捲走，離岸約80公尺遠，所幸義消分隊長駕徐文貴漁船協助，順利將3人救上岸。圖／讀者提供

人生 桃園 海巡署

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