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影／摔車影像曝光…才剛畢業要考駕照 「綜藝大熱門」高中正妹車禍離世

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹市磐石高中學生吳孟庭本月才剛畢業，日前乘坐友人機車準備前往練車、考駕照，卻在途中與牽車婦人擦撞，吳孟庭摔車後撞擊路過車輛造成顱內出血，經多日搶救於今天下午不幸離世，家人不捨地在IG發文感謝網友這幾天集氣關心。

吳孟庭因外型甜美，過去還曾參加過「綜藝大熱門」節目，在IG上有超過5萬人追蹤，是小有名氣的網紅，未料17日上午11時許坐金姓友人的機車途經義民路準備前往新埔鎮練車時，竟與一旁婦人發生擦撞，坐在後座的吳孟庭摔車後又被路過汽車撞擊。

據了解，吳孟庭雖有戴安全帽，但遭汽車撞擊頭部，送醫仍顱內出血昏迷，金姓友人全身擦挫傷，而一同擦撞的婦人則是脊椎挫傷，雙方及汽車駕駛都無酒駕，沒想到吳孟庭經多天觀察搶救，仍在今天下午3點25分離世。

據監視器畫面顯示，婦人是先騎車到路肩停放，沒想到才剛下車，就因身軀超出道路邊線，金姓友人閃避不及，直接撞上婦人，婦人倒地，吳孟庭與金姓友人也當場摔車，滑行5公尺。

據家屬透露，家裡已經買好新機車準備等吳孟庭考到駕照就當作賀禮，沒想到只是去練車途中坐友人的機車就遇上憾事。

新埔警分局表示，雙方是不慎於路肩處發生碰撞，事發時由金姓友人騎車，與同方向牽機車步行的婦人發生碰撞，傷者第一時間即送東元醫院急救。呼籲用路人，應注意車前狀況並依速限行駛，以維交通安全。

吳孟庭的家屬在IG發文「我們是孟庭的家人，孟庭已經在15：25離開人世了，謝謝大家這些日子對孟庭的祝福與禱告，我們相信她一定都有收到，她在另一個世界一定是最美麗的天使，開開心心的過另一段旅程，我們也會好好的努力生活，請不要擔心我們，孟庭我們愛妳。」

高中正妹吳孟庭坐機車擦撞，經多日搶救仍傷重不治。圖／翻攝自吳孟庭IG
高中正妹吳孟庭坐機車擦撞，經多日搶救仍傷重不治。圖／翻攝自吳孟庭IG

家人 駕照

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