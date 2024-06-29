價格低、裝潢美！租屋被要求先付訂金才能看房 刑事局：恐是詐騙

刑事局今天表示，近期租屋詐騙層出不窮，民眾在網路發現低於市場行情租屋訊息，如價格低、裝潢美等，且對方要先付訂金才能看房，恐是詐騙應注意。

刑事警察局發布新聞資料指出，陳姓男子在臉書（Facebook）社團上看到租屋廣告訊息，因房屋坐落於北部精華地段、交通便利，經與對方聯繫須預付2個月租金，約新台幣2萬元當押金，就可優先看屋。

陳姓男子不疑有他，完成轉帳後聯繫對方，但對方卻找各種理由推託，事後刪除通訊軟體帳號，加上先前未留下對方真實姓名和實際住址，陳男才驚覺被騙。

刑事局指出，類似租屋詐騙案近期層出不窮，詐騙集團通常先在臉書等平台張貼租屋廣告，以精美裝潢、低廉租金的貼文吸引民眾上鉤，且會以先付訂金可先看房等話術，誘使被害人匯款，等取得款項後就人間蒸發。

刑事局呼籲租屋民眾，簽約前不要交付金錢給宣稱是房東的網友，應先確認對方是房屋或建物所有權人，且要小心提防房租價格明顯不合理的出租訊息，才能避免遇租屋詐騙。

警方表示，民眾遇任何可疑情況，可撥165反詐騙諮詢專線查證或直接報警。