自閉症協會登林口新林步道 1女換氣過度新北消馳援

中華民國自閉症促進協會一團40多人，今天近中午攀登新北市林口區新林步道，不料剛登爬不到10分鐘，團內一名林姓女子，既因換氣過度而四肢發麻、頭暈，團員趕緊報警。新北市消防局獲報出動人車趕抵，協助林女運送下山送醫，所幸沒有大礙。

據了解，林姓女子（58歲）今天上午11時27分左右，參與中華民國自閉症促進協會所舉辦的登山活動，該團40餘人先在新北市林口區師大校區外集結後，旋即從新林步道口開始登爬。不料，眾人才剛登爬不到10分鐘，林女既因換氣過度，而四肢發麻、頭暈，其他團員見狀趕緊協助報警協助。

新北市消防局獲報出動救災救護車輛4車、消防員15人趕抵，經使用「登山APP」定位，順利接觸到患者林女，現場評估沒有立即性危險，告知患者調整呼吸方式，旋即協助運送下山送醫急救，所幸沒有大礙。

新北市消防局第二救災救護大隊提醒，從事登山活動應有4點注意事項，包括「評估體能與經驗，選擇適合的路線」、「事先查詢出發當日的天氣預報，並準備合適的衣物與裝備」、「結伴同行，勿獨自登山」以及「迷路或受困時應保持冷靜，勿慌張，原地等待救援」。

若有手機訊號可撥打 110 或 119 求救。若無手機訊號，可留在原地等待救援，並利用哨子、反光板等求救裝備發出求救訊號。