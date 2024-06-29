影／火勢猛烈竄濃煙！台中烏日民宅驚傳火警 消防灌救尋獲1焦屍
台中市烏日區五光路一戶民宅今天下午傳火警，消防隊獲報到場灌救，火勢一度猛烈，無法靠近。消防隊控制火勢後，在1樓中間臥室發現一具焦屍，已明顯死亡。警消調查，死者身分為81歲的林姓屋主，林姓屋主的家屬已到場指認。
台中市消防局說明，消防局在今天下午1時23分獲報，烏日區五光路一戶民宅二樓有濃煙竄出，立即派遣烏日、第三大隊等單位，指揮官為第三大隊大隊長詹仁傑。火災現場為1樓磚造、2樓鐵皮加蓋建築物，消防隊在下午1時41分控制火勢，在1樓中間臥室有發現一具焦屍，已明顯死亡。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言