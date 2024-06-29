影／火勢猛烈竄濃煙！台中烏日民宅驚傳火警 消防灌救尋獲1焦屍

台中市烏日區五光路一戶民宅今天下午傳火警，消防隊獲報到場灌救，火勢一度猛烈，無法靠近。消防隊控制火勢後，在1樓中間臥室發現一具焦屍，已明顯死亡。警消調查，死者身分為81歲的林姓屋主，林姓屋主的家屬已到場指認。

台中市消防局說明，消防局在今天下午1時23分獲報，烏日區五光路一戶民宅二樓有濃煙竄出，立即派遣烏日、第三大隊等單位，指揮官為第三大隊大隊長詹仁傑。火災現場為1樓磚造、2樓鐵皮加蓋建築物，消防隊在下午1時41分控制火勢，在1樓中間臥室有發現一具焦屍，已明顯死亡。

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