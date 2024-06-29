高雄轎車逆向撞他車波及保時捷影像曝光 肇事3男棄車逃逸

高雄市一輛白色轎車前天上午6時40分許行經高雄市後昌路，欲右轉學專路時，突逆向撞停等紅燈的灰色轎車，灰車瞬間遭撞，又衝撞路邊的保時捷休旅車，肇事白車見狀趁隙駛離約百公尺，車上3男棄車逃逸；事故造成灰車2人受輕傷，警方正追緝肇逃者。

楠梓警分局調查，這起車禍事故發生在前天上6時40分許，當時一輛白色轎車行經後昌路，欲右轉學專路，疑因過彎弧度大，白車失控逆向衝到對向停等的汽機車群，撞上第一輛鐵灰色轎車。

鐵灰色轎車遭撞後，往後衝向停放路邊的保時捷休旅車，肇事的白車則趁隙駛離現場，但逃了約百公尺，車上駕駛和車中2男竟不約而同棄車逃逸。

警消獲報趕抵現場，鐵灰色轎車的駕駛鄭姓男子（44歲）和徐姓女子（45歲）因頸部扭傷不適，幸送醫後無大礙。