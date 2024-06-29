家犬在大安森林公園疑吃不明物亡 北市獲報調查中

一名飼主日前到台北市大安森林公園遛狗，犬隻疑似吃到不明物死亡，市議員要求清查是否有投放老鼠藥等狀況，動保處說，已接獲報案調查中；公園處今天指出，已不用老鼠毒餌。

國民黨台北市議員王欣儀發布質詢資料表示，接獲陳情，有民眾在27日晚上帶狗到大安森林公園散步，狗疑似不小心吃到公園內不明物後吐白沫、四肢癱軟等，眼內出血。

她說，當地里長提到5年前飼養的狗因喝到大安森林公園池塘水出現螺旋桿菌，一隻流浪犬去年在公園內疑誤食老鼠藥死亡，認為大安森林公園成為對毛孩不友善公園。

王欣儀指出，對飼主來說，毛孩如家人，要求公園處、動保處徹查此狀況，釐清毛孩在大安森林公園疑中毒事件是否可能為噴農藥、消毒藥水或是有人放老鼠藥。

台北市動物保護處表示，已獲報並持續調查，若查出有人故意放毒，導致多隻動物死亡，可依違反動物保護法，處1至5年有期徒刑，併科新台幣50萬至500萬元罰金。

北市公園路燈工程管理處指出，大安森林公園採物理性及生物性防治老鼠蚊蟲，近日曾用草木灰、油棕灰等天然資材防小黑蚊，對動物無害。昨天上午派員巡視大安森林公園全區，園區內鳥類、松鼠都正常活動，白鷺鷥在噴灑後仍捕食昆蟲。

公園處表示，大安森林公園因有鳳頭蒼鷹長年停留及育雛，接受猛禽協會建議，放捕鼠籠及堵老鼠洞捕鼠，早就不用毒餌避免出現老鼠屍體，造成鳳頭蒼鷹食用中毒。

公園處指出，家養動物不同野生動物，飼主帶寵物到公園活動時，應建議注意其飲食，且大安森林公園內曾有民眾違規餵食，會透過適當場合宣導，並在餵食熱點貼公告提醒民眾勿違法。