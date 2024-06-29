大安森林公園淪毛孩殺手？ 飼主痛心愛犬吃草不到1分鐘就暴斃

台北市大安森林公園。本報系資料照。

大安森林公園被喻為「台北之肺」，近日卻傳出毛小孩吃了公園內的草，不到1分鐘就暴斃，飼主痛心常去的公園怎變危險景區。民代透露過往也曾有浪浪疑誤食老鼠藥而吐血喪命，憂大安森林公園淪「毛孩殺手」，盼市府正視並徹查；公園處回應，採物理性、生物性防治老鼠蚊蟲，對動物無害，動保處則已錄案調查中。

劉小姐飼養2隻法鬥，其中8歲多雄性黑色法鬥「皮蛋」是前年12月領養，她前天晚間不到7點，就帶著2隻毛孩和寵物鳥出門到鄰近的大安森林公園，一路牽繩漫步到10點多，期間皮蛋吃狗糧、喝水、在地面嗅聞吃草都無異常，返家前卻在新生南路側的公園內發生意外。

「不到1分鐘就暴斃」，劉小姐還原當時狀況，皮蛋吃草後，突然開始嘔吐、口吐白沫，接著全身癱軟、吐舌，驚嚇萬分的她趕緊抱起要送醫，但一切來得太快，只見牠在懷中失去生命跡象。她說，皮蛋身體健康，事發時無抽搐、氣喘等症狀，直言不是熱哮喘，深夜經獸醫判定斷氣多時，還可見牠眼睛出血。

劉小姐認為，解剖對動物靈魂不敬，隔天一早送去火化，事後回想火化太快，應該解剖了解死因，要讓牠死得有代價，不禁質疑有人在公園丟了不明物體，造成愛犬喪命，「我現在對於大安森林公園會害怕、恐懼，常去的公園怎麼變成危險景區？」

大安區新龍里長李淑梅說，她的愛犬5年前因喝到該公園的池塘水而得螺旋桿菌，去年也曾有1隻浪浪因在公園內疑誤食老鼠藥而吐血死亡，直呼大安森林公園對毛孩是「不友善公園」。議員王欣儀要求公園處與動保處正視此事，應徹查為何一再發生類似事件，是否因噴灑農藥、消毒藥水或投放老鼠藥所致。

北市公園處回應，大安森林公園內採物理性、生物性防治老鼠蚊蟲，維護生態友善環境；近日曾使用草木灰、油棕灰、苦茶粕及黑殭菌等天然資材防治小黑蚊， 此為生物防治對動物無害。公園處已於昨日上午派員巡查公園全區，目前園區內鳥類，松鼠均正常活動，也可見白鷺鷥於噴灑後在後方跟著捕食昆蟲。

公園處青年所說，該公園有鳳頭蒼鷹長年停留及育雛，公園處接受猛禽協會建議，放置捕鼠籠、填堵老鼠洞來捕鼠，早已不使用老鼠毒餌。該公園內許多地方曾有民眾違規餵食，公園處等相關單位人員會在適當場合教育民眾，並在餵食熱點張貼公告提醒。

北市動保處動物救援隊表示，昨接獲民眾報案，網路平台有民眾稱自家犬隻在大安森林公園疑誤食毒物死亡；動保處已錄案調查中，若查有故意放毒致複數動物死亡，依動保法最高可處1至5年有期徒刑，併科50萬元至500萬元罰金。