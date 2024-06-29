金城莒光湖驚傳7旬翁溺斃 機車擦撞護欄毀損留岸上

金城鎮莒光湖今天清晨傳出民眾落水意外， 消防人員獲報趕赴救援。圖／讀者提供

金門莒光湖驚傳溺斃！一名洪姓老翁今天清晨騎機車行經莒光湖，隨後傳出落水意外，金門縣消防局獲報後立即到場將人火速救起，但仍回天乏術，據了解，現場發現留在岸上的機車車頭有毀損、且湖邊護欄也有撞擊的痕跡，到底是輕生？還是交通意外，還有待警方進一步釐清。

金門縣消防局表示，今天上午6時26分接獲民眾報案，指稱在金城鎮莒光湖中發現有1人溺水，消防局獲報後，立即出動各式消防車輛2輛、船艇1艘及警義消共10名，由轄區金城分隊小隊長錢志華率隊前往搶救，但溺者經救援上岸後已不幸呈現OHCA狀態(到院前心肺功能停止)，後續交由現場警方處理。

消防人員表示，他們在6時29分趕抵現場後，發現一輛疑似洪姓老翁的機車而洪男則趴臥於湖面上，呈現臉部朝下，背部朝上的狀態，錢志華立即指揮所屬消防人員著救生裝備及攜帶繩索下水搶救，將溺者救援上岸後，見無無呼吸心跳立即急救。消防局副局長陳國瑋也於上午7時許抵達現場協助工作事宜，詳細原因後續交由現場警方鑑識調查及處理。

據了解，這名溺水的洪姓老翁年約7旬，家住在東門一帶，家人接獲警方通知也到場協助釐清，悲痛萬分，現場並未找到遺書，只有機車車頭毀損，到底是自殺還是交通事故，目前警方正在調查釐清。

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