快訊

大安森林公園淪毛孩殺手？ 飼主痛心愛犬吃草不到1分鐘就暴斃

嚇！林森北路工地「90公分鋼筋」從天降砸騎士 北市府重罰承造人

MLB／超強反應！道奇球僮空手接飛球爆紅 大谷翔平：我的英雄

金城莒光湖驚傳7旬翁溺斃 機車擦撞護欄毀損留岸上

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金城鎮莒光湖今天清晨傳出民眾落水意外， 消防人員獲報趕赴救援。圖／讀者提供
金城鎮莒光湖今天清晨傳出民眾落水意外， 消防人員獲報趕赴救援。圖／讀者提供

金門莒光湖驚傳溺斃！一名洪姓老翁今天清晨騎機車行經莒光湖，隨後傳出落水意外，金門縣消防局獲報後立即到場將人火速救起，但仍回天乏術，據了解，現場發現留在岸上的機車車頭有毀損、且湖邊護欄也有撞擊的痕跡，到底是輕生？還是交通意外，還有待警方進一步釐清。

金門縣消防局表示，今天上午6時26分接獲民眾報案，指稱在金城鎮莒光湖中發現有1人溺水，消防局獲報後，立即出動各式消防車輛2輛、船艇1艘及警義消共10名，由轄區金城分隊小隊長錢志華率隊前往搶救，但溺者經救援上岸後已不幸呈現OHCA狀態(到院前心肺功能停止)，後續交由現場警方處理。

消防人員表示，他們在6時29分趕抵現場後，發現一輛疑似洪姓老翁的機車而洪男則趴臥於湖面上，呈現臉部朝下，背部朝上的狀態，錢志華立即指揮所屬消防人員著救生裝備及攜帶繩索下水搶救，將溺者救援上岸後，見無無呼吸心跳立即急救。消防局副局長陳國瑋也於上午7時許抵達現場協助工作事宜，詳細原因後續交由現場警方鑑識調查及處理。

據了解，這名溺水的洪姓老翁年約7旬，家住在東門一帶，家人接獲警方通知也到場協助釐清，悲痛萬分，現場並未找到遺書，只有機車車頭毀損，到底是自殺還是交通事故，目前警方正在調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

金城鎮莒光湖今天清晨傳出民眾落水意外， 消防人員出動多人到場將老翁救起，但已回天乏術。圖／讀者提供
金城鎮莒光湖今天清晨傳出民眾落水意外， 消防人員出動多人到場將老翁救起，但已回天乏術。圖／讀者提供

溺水 金門

延伸閱讀

台中消防局1年接17萬通報案 他亂打119謊報火警重罰1萬

遭殉職消防員遺孀控卸責 竹市消防局：進行內部檢討懲處

影／台南永康塑膠工廠驚傳失火濃煙沖天 1員工受困爬屋頂

美籍印度裔AI學霸墾丁溺斃 清大師生不捨：才剛去台南玩

相關新聞

嚇！林森北路工地鋼筋從天降砸騎士 北市府重罰承造人9萬

台北市中山區林森北路今早發生鋼筋砸騎士意外，一名騎士行經時，突遇約90公分鋼筋不明原因從天降，造成手臂受傷、人車倒地，隨...

學甲獨居老人倒地遭浪犬群攻咬傷 動保處圍捕中午抓到1隻！

台南市學甲區昨日發生流浪犬傷人事件，一名陳姓7旬老翁頭臉、手腳被咬傷，目前人在永康奇美醫院治療中，台南市動保處從28日下...

影／疑電力不穩故障 劍湖山世界16名遊客卡30公尺高空驚險脫困

暑假出遊旺季，雲林劍湖山世界主題樂園昨天下午設施「飛天潛艇G5」疑因電力問題故障，16名遊客卡在30公尺的高空中，經工作...

23歲男高捷博愛座占2座位 2男看不慣制止…引他失控揮拳後被揍

23歲李姓男子昨天下午從高雄鹽埕區上完家人安排的身心課程，搭高捷返回岡山，因坐博愛座又腳占旁邊座位，一人占2位，適長輩上車沒位置坐，蔡姓和張姓2男看不慣出言制止，李情緒失控叫喊揮拳打了蔡男，後遭蔡、張2男毆打，列車靠站後，李逃出列車後在閘門前遭保全壓制，被送醫治療。

機車騎士載妻經林森北路突遭1米長鋼筋砸傷 工地撇清：對面的

黃姓男子今早8時許騎乘機車載送妻子行經台北市中山區林森北路，突遭一支鋼筋砸中，左手臂受撕裂傷，所幸無生命危險，送往馬偕醫...

大安森林公園淪毛孩殺手？飼主痛心愛犬吃草不到1分鐘就暴斃

大安森林公園被喻為「台北之肺」，近日卻傳出毛小孩吃了公園內的草，不到1分鐘就暴斃，飼主痛心常去的公園怎變危險景區。民代透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。