學甲獨居老人倒地遭浪犬群攻咬傷 動保處圍捕中午抓到1隻！
台南市學甲區昨日發生流浪犬傷人事件，一名陳姓7旬老翁頭臉、手腳被咬傷，目前人在永康奇美醫院治療中，台南市動保處從28日下午迄今天中午，共計出動6車12人次，前往事發地周邊圍捕，並設置大型圍籬及誘捕籠，近午時捕捉到1隻流浪犬，並將持續派員在現場巡查。
據了解，這名獨居的陳姓老翁居住在存落外圍，住處附近有人擺放回收筒，也有人會在此餵養，因此有浪犬群聚，陳姓老翁會拿棍棒驅趕，28日下午2時許，他泡茶後要把茶葉渣拿到戶外丟掉，卻不慎跌倒，他無力起身，躺了快20分鐘，這時狗群前來啃咬他，造成頭、臉、腳撕裂傷，耳朵還被咬掉一塊。
後來有路過民眾發現異樣，急忙通報警消前來將人送往佳里奇美醫院，處理傷勢後再轉送永康奇美醫院救治，南市府也安排照護人員陪同看護；南市動保處則從昨天下午開始，就出動車輛及人員搜捕可能犬隻，但因流浪犬事發後就四散奔逃，研判又順著堤防跑遠，昨晚並無所獲。
今天上午持續到場抓捕，還在頂洲社區置放1座大型圍籬與5只誘捕籠，工作人員持續搜尋，終於在午間從草叢中找到一隻白狗，從外觀看來並無剪耳結紮，但無法斷定是昨日咬人的狗兒，目前工作人員仍持續頂著大太陽捕抓中。
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