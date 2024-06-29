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影／疑電力不穩故障 劍湖山世界16名遊客卡30公尺高空驚險脫困

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

暑假出遊旺季，雲林劍湖山世界主題樂園昨天下午設施「飛天潛艇G5」疑因電力問題故障，16名遊客卡在30公尺的高空中，經工作人員疏導，從工作梯走下來脫困，園方表示，係因外部電力不穩定，導致部分設施暫停運轉，事發20分鐘內已恢復運轉，園區每天都有進行安全檢查，請遊客放心。

劍湖山世界主題樂園設施「飛天潛艇G5」昨疑因電力問題故障，16名遊客卡在30公尺的高空中，走安全工作梯脫困畫面被民眾發文到網路論壇「社會事新聞影音」，劍湖山協理高銘鑕證實昨天下午1時左右，該設施因為外部電力不穩定導致設施暫停運作，當時有16名遊客正在設施上，距離地面約30公尺高。

園方立即啟動安全措施，將遊客疏散到安全位置，一直到20分鐘後設施再次運轉，目前園方內部判定是外部電壓下降，導致系統偵測異常暫停，高銘鑕表示，經檢查樂園設備一切正常，且設備都有定時進行安全檢查，維護旅遊安全，迎接暑假到來，園區各項軟硬體設備，每日均依SOP落實安全檢查。

台電雲林區營業處業務副處長張季切表示，經查昨天該時段供電正常，對劍湖山的供電並未停止。

雲林劍湖山世界主題樂園昨天下午設施「飛天潛艇G5」疑因電力問題故障，16名遊客卡在30公尺的高空中，經工作人員疏導，從工作梯走下來脫困，圖為示意圖，非當事人。圖／劍湖山世界提供
雲林劍湖山世界主題樂園昨天下午設施「飛天潛艇G5」疑因電力問題故障，16名遊客卡在30公尺的高空中，經工作人員疏導，從工作梯走下來脫困，圖為示意圖，非當事人。圖／劍湖山世界提供
雲林劍湖山世界主題樂園昨天下午設施「飛天潛艇G5」疑因電力問題故障，16名遊客卡在30公尺的高空中，經工作人員疏導，從工作梯走下來脫困，圖片翻攝自網路論壇「社會事新聞影音」。記者陳雅玲／翻攝
雲林劍湖山世界主題樂園昨天下午設施「飛天潛艇G5」疑因電力問題故障，16名遊客卡在30公尺的高空中，經工作人員疏導，從工作梯走下來脫困，圖片翻攝自網路論壇「社會事新聞影音」。記者陳雅玲／翻攝

劍湖山世界 雲林

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