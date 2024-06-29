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影／8旬翁打網球...迷途36小時全身泥 呆坐景美溪邊竹林被尋獲

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

余姓男子前天一早到台北市青年公園堤外打網球後返家迷路，家屬報案求助，員警依手機定位昨天晚上7時許，事隔36小時，發現他一身泥濘呆坐新店溪與景美溪匯流沙洲竹林裡，經送醫檢查無大礙，由家屬陪同返家休養。

台北市8旬余姓老翁有失智症，本月27日上午7時獨自外出，到青年公園附近的水源快速道路下堤外廣場打網球，因逾時遲遲未歸，家屬著急遍尋不著，當天下午緊急向永和警分局秀朗所報案求助警方協尋。

永和警方獲報後立刻啟動緊急協尋機制，會同得和派出所合力分區於環東新店溪堤外一帶找尋，並通報對岸台北市中正二分局南昌所及文山二分局萬盛所協助調閱監視器影像共同尋找，惟因堤外面積遼闊、草叢密布尋找未果。

秀朗所副所長鍾瀚瑋、警員張逸軒、得和所警員28日再度與家屬至新店溪兩岸堤外尋找，最後在晚間7時許，在台北市文山區新店溪與景美溪匯流沙洲，發現余姓老翁全身泥濘呆坐其農田竹林旁，通報警消處理，現場檢視老翁身體狀況穩定，送新店慈濟醫院觀察，家屬十分感謝熱心民眾及警消協助方能即時尋獲，否則後果不堪設想。

永和警分局長王耀輝呼籲，對於家中有高齡者或失智、精神異常親屬，外出時勿讓其獨自行動，建議配帶定位裝置、失智手環或在衣物標示姓名和聯絡電話，以利辨認身分，防走失確保安全。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

余姓男子前天一早到台北市青年公園堤外打網球後返家迷路，家屬報案求助，員警依手機定位昨晚7時許發現他一身泥濘呆坐新店溪與景美溪匯流沙洲竹林裡。記者王長鼎／翻攝
余姓男子前天一早到台北市青年公園堤外打網球後返家迷路，家屬報案求助，員警依手機定位昨晚7時許發現他一身泥濘呆坐新店溪與景美溪匯流沙洲竹林裡。記者王長鼎／翻攝
余姓男子前天一早到台北市青年公園堤外打網球後返家迷路，家屬報案求助，員警依手機定位昨晚7時許發現他一身泥濘呆坐新店溪與景美溪匯流沙洲竹林裡。記者王長鼎／翻攝
余姓男子前天一早到台北市青年公園堤外打網球後返家迷路，家屬報案求助，員警依手機定位昨晚7時許發現他一身泥濘呆坐新店溪與景美溪匯流沙洲竹林裡。記者王長鼎／翻攝
余姓男子前天一早到台北市青年公園堤外打網球後返家迷路，家屬報案求助，員警依手機定位昨晚7時許發現他一身泥濘呆坐新店溪與景美溪匯流沙洲竹林裡。記者王長鼎／翻攝
余姓男子前天一早到台北市青年公園堤外打網球後返家迷路，家屬報案求助，員警依手機定位昨晚7時許發現他一身泥濘呆坐新店溪與景美溪匯流沙洲竹林裡。記者王長鼎／翻攝

北市 失智症

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