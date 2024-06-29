台中消防局1年接17萬通報案 他亂打119謊報火警重罰1萬

台中朱姓男子多次無故撥打119專線報案，今年1月至今累積至少9通，不斷謊報稱發生重大火警，其中一次還稱社區燃燒大量紙箱、雜物，轄區消防隊出動8輛車趕赴現場卻毫無災情，且經勸導仍無效，台中市消防局決定依消防法對朱男裁罰1萬元，也請民眾切勿亂打119占線，影響報案資源。

消防局調查，朱姓男子今年2月報案稱自己在西區三民路的社區大樓起火，還有大量紙箱、雜物燃燒，轄區第七大隊、信義分隊不敢大意，連忙出動7輛消防、1輛救護車趕赴現場，到場勘查確認根本沒有災情，確認是謊報。

據了解，朱男自今年1月至今，累積已經撥打119謊報9次，還會隨機指稱看到火災地點，甚至本身位在台中市，卻報案稱新北市有火警，脫序行為經消防員多次勸導都無效。

消防指出，消防法第18條第2項規定，任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，考量朱男行為影響救護資源，決定對他開罰1萬元，以儆效尤。

消防局也統計，台中市119話務量平均每年超過17萬件，但每個月中有近百件是酒醉、精神異常或惡意騷擾，嚴重影響消防員救援工作，若經勸告不改善執意佔線，可依消防法第36條處以1萬元以上5萬元以下罰鍰。