影／車不讓人！台中豐原轎車撞飛斑馬線上70歲婦人 駕駛慘了

23歲李姓男子昨天下午從高雄鹽埕區上完家人安排的身心課程，搭高捷返回岡山，因坐博愛座又腳占旁邊座位，一人占2位，適長輩上車沒位置坐，蔡姓和張姓2男看不慣出言制止，李情緒失控叫喊揮拳打了蔡男，後遭蔡、張2男毆打，列車靠站後，李逃出列車後在閘門前遭保全壓制，被送醫治療。

2024-06-29 11:00