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影／車不讓人！台中豐原轎車撞飛斑馬線上70歲婦人 駕駛慘了
台中市豐原區昨天發生轎車撞飛行人車禍，轎車綠燈左轉，婦人也是看到號誌綠燈直行，走在行人穿越道被轎車撞飛受傷，警方對轎車駕駛開罰，未依規定暫停禮讓行人先行，依道路交通管理處罰條例第44條2項，罰7200到3萬6000元，吊扣駕照1年。
豐原警分局昨天中午12時13分獲報，在豐原區中山路與豐西街口發生交通事故，經警方初步查處，轎車駕駛66歲黃姓男子開車 ，沿中山路欲左轉進豐西街，當時號誌綠燈，與行走於行人穿越道的70歲王姓婦人發生碰撞事故，行人號誌同為綠燈。
警方依規定施以酒精濃度測試，駕駛無飲酒情形，肇因初判為轎車駕駛未依規定暫停禮讓行人先行。道路交通管理處罰條例第44條2項，罰7200到3萬6000，吊扣駕照1年。
警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則，尤其在行經行人穿越道時，務必減速並暫停讓行人先行。也呼籲行人在過馬路時提高警覺，確保自身安全。
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