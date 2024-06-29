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再傳流浪狗傷人！台南獨創為遊蕩犬掛矯正器 轉做工作犬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市首創為會追人的遊流蕩犬加掛「管狀物」矯正器。圖／動保處提供
台南市首創為會追人的遊流蕩犬加掛「管狀物」矯正器。圖／動保處提供

台南市學甲區傳出10隻流浪犬圍攻獨居老人，咬傷住院，台南市動保處表示，針對人犬衝突案件深表不捨與遺憾，目前加強優先捕捉攻擊性較強的犬隻，台南也獨創為會追人的遊流蕩犬加掛「管狀物」矯正器，目前數量約上千隻，降低追人車行為，但重點仍是源頭管制，目前在各區評估暫置所，已有仁德區暫置所動工，預計今年10月完工，可暫置200隻。

動保處表示，這次流浪犬攻擊獨居老人的意外，因老翁跌倒躺在地上20分鐘，遭到約10隻流浪犬咬傷，學甲區三慶里長期已列為遊蕩犬加強管制區域，於2022年捕捉68隻、2023年捕捉91隻、2024年至今已捕捉47隻遊蕩犬，將持續加強重點區域巡查，問題遊蕩犬予以捕捉移除，後續推廣做為工作犬提供認養。

動保處指出，大北門地區因空間廣闊，遊蕩犬躲在魚塭、農地，學會抓魚吃，也有人餵食，警戒性又高，抓捕不易，目前除以誘捕籠、架設大型圍籬外，並加派人力執行麻醉槍捕捉工作。

台南市動保處近年來多管齊下，首創為犬隻掛矯正器，被會追人的成犬，就會捕捉在脖子下掛錏管（原本是鐵管為減輕重量），觀察後遊蕩犬因為追逐行為會受到矯正器阻擋，會降低追人車的行為，懸掛數量約上千隻；另外是推廣工作犬，每年約媒介4、5百隻，但已趨飽和。

動保處表示，因全面實施零撲殺，TNVR為妥善處理流浪動物的方式之一。為有效解決本市各區遊蕩犬問題，除已規畫學甲多功能教育園區、仁德遊蕩犬暫置區外，將持續盤點各區妥適場地，期持續以「源頭管制」及「收容安置」雙軌並進方式減少人犬衝突。

依農業部資料，台南地區遊蕩犬目前約有1萬1千隻，相較4年前有2萬2千隻，數量已減少一半，已達到一定的成果。

動保處副處長洪振凱本身也是資深獸醫，他表示，不論是走路或騎車遇到遊蕩犬有追逐行為，唯一的口訣就是「慢」，先停下來再慢慢離開，犬隻的習性就是會追逐，跑越快牠更會追，動保處人員在野外曾遇到多隻遊蕩犬靠近，只要停下來狗就會停下來，切記一定要冷靜、穩定再慢慢離開。

台南 流浪犬 獨居老人

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