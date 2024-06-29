影／淡水攤販1折賣國際名牌服飾 警一查全仿冒…他辯海關拍賣來的

蔣姓男子涉嫌在新北市淡水區傳統市場內擺攤販賣仿冒國際品牌服飾，警方獲報於這個月20日前往查緝，經品牌公司人員確認仿冒，當場查扣各類知名品牌服飾、鞋子、帽子等近400件仿冒商品，一併帶回依法究辦。

據了解，蔣姓男子（25歲）有多項前科，涉嫌從境外購買LV、Gucci、Nike等仿冒品牌服飾、帽子、鞋子，並於這個月中旬在新北市淡水區清水市場內租下一攤區開始擺攤販賣，蔣男打著各類商品一折1100元到300元不等低價促銷噱頭，吸引不少不知情民眾前來搶購。

這個月20日上午淡水警方接獲檢舉，警夥同國際品牌公司人員到場查驗，果然全是仿冒品。當場查扣LV、Gucci、Nike各類仿冒衣服159件、鞋子200雙、帽子29頂等388件仿冒品，其中LV市值初估有200多萬，其仿品等代理商確認，警當場將蔣男帶回查辦。

偵詢時蔣男坦承賣仿冒品，他辯稱貨源是從海關拍賣無主貨櫃而來，但警方不採信，警詢後依違反商標法移送法辦，並持續溯源追查來源，防堵仿冒品流入市面。

淡水警分局呼籲，傳統市場或夜市較常出現仿冒商品，民眾如果發現商品價格比專賣店、精品百貨公司差價甚大，或是產品質地粗糙，極有可能是來源不明的仿冒品，提醒民眾，如果帶仿冒品出國，可能面臨高額裁罰，千萬別因小失大。