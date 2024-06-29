快訊

LINE訊息查證功能再進化！3動作可辨認「可疑語音」真偽

台南學甲驚傳流浪犬傷人！7旬老翁倒地遭10隻圍攻 頭臉全是傷

影／淡水攤販1折賣國際名牌服飾 警一查全仿冒…他辯海關拍賣來的

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

蔣姓男子涉嫌在新北市淡水區傳統市場內擺攤販賣仿冒國際品牌服飾，警方獲報於這個月20日前往查緝，經品牌公司人員確認仿冒，當場查扣各類知名品牌服飾、鞋子、帽子等近400件仿冒商品，一併帶回依法究辦。

據了解，蔣姓男子（25歲）有多項前科，涉嫌從境外購買LV、Gucci、Nike等仿冒品牌服飾、帽子、鞋子，並於這個月中旬在新北市淡水區清水市場內租下一攤區開始擺攤販賣，蔣男打著各類商品一折1100元到300元不等低價促銷噱頭，吸引不少不知情民眾前來搶購。

這個月20日上午淡水警方接獲檢舉，警夥同國際品牌公司人員到場查驗，果然全是仿冒品。當場查扣LV、Gucci、Nike各類仿冒衣服159件、鞋子200雙、帽子29頂等388件仿冒品，其中LV市值初估有200多萬，其仿品等代理商確認，警當場將蔣男帶回查辦。

偵詢時蔣男坦承賣仿冒品，他辯稱貨源是從海關拍賣無主貨櫃而來，但警方不採信，警詢後依違反商標法移送法辦，並持續溯源追查來源，防堵仿冒品流入市面。

淡水警分局呼籲，傳統市場或夜市較常出現仿冒商品，民眾如果發現商品價格比專賣店、精品百貨公司差價甚大，或是產品質地粗糙，極有可能是來源不明的仿冒品，提醒民眾，如果帶仿冒品出國，可能面臨高額裁罰，千萬別因小失大。

新北市淡水警方在清水傳統市場內查扣大批仿冒國際品牌服飾，連同攤家蔣男帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方在清水傳統市場內查扣大批仿冒國際品牌服飾，連同攤家蔣男帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方在清水傳統市場內查扣大批仿冒國際品牌服飾，連同攤家蔣男帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方在清水傳統市場內查扣大批仿冒國際品牌服飾，連同攤家蔣男帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方在清水傳統市場內查扣大批仿冒國際品牌服飾，連同攤家蔣男帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方在清水傳統市場內查扣大批仿冒國際品牌服飾，連同攤家蔣男帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方在清水傳統市場內查扣大批仿冒國際品牌服飾，連同攤家蔣男帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方在清水傳統市場內查扣大批仿冒國際品牌服飾，連同攤家蔣男帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方在清水傳統市場內查扣大批仿冒國際品牌服飾，連同攤家蔣男帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方在清水傳統市場內查扣大批仿冒國際品牌服飾，連同攤家蔣男帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方在清水傳統市場內查扣大批仿冒國際品牌服飾，連同攤家蔣男帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方在清水傳統市場內查扣大批仿冒國際品牌服飾，連同攤家蔣男帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方在清水傳統市場內查扣大批仿冒國際品牌服飾，連同攤家蔣男帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方在清水傳統市場內查扣大批仿冒國際品牌服飾，連同攤家蔣男帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方在清水傳統市場內查扣大批仿冒國際品牌服飾，連同攤家蔣男帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方在清水傳統市場內查扣大批仿冒國際品牌服飾，連同攤家蔣男帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

仿冒 品牌

延伸閱讀

淡水第一公墓舊塔明年拆 「新塔骨灰櫃滿」將再建塔

新北淡水古蹟博物館7月1日邀巨蟹座吃早餐 慶祝19周年

淡水水源里大拜拜繞境盛大 傳承習俗祈福平安

台女被友邦帛琉海關查私密處？ 外交部說話了

相關新聞

過彎不慎撞護欄！1800萬法拉利「車頭凹陷」維修費曝光 民眾嘆：房子撞沒了

一輛市價1800萬元法拉利超跑昨天下午行經台21線日月潭往水里鄉方向，疑似過彎不慎自撞水泥護欄，方姓男駕駛和同行女乘客受...

驚！嘉義梅山太平老街路邊賓士S400整車被火舌吞噬 慘成廢鐵

嘉義縣梅山鄉太平老街附近今天中午傳出火燒車，一輛停放在路邊的賓士S400不明原因起火燃燒，整輛車都被火舌吞噬，濃煙烈火竄...

影／和平山區連日豪雨樹倒阻路 警消電鋸加熱心人齊動手迅速清

最近台中市和平區山區午後經常急降雨，今天上午民眾發現和平區東崎路二段13.5K邊坡路樹倒塌橫躺馬路上，占據整個車道，車輛...

影／淡水攤販1折賣國際名牌服飾 警一查全仿冒…他辯海關拍賣來的

蔣姓男子涉嫌在新北市淡水區傳統市場內擺攤販賣仿冒國際品牌服飾，警方獲報於這個月20日前往查緝，經品牌公司人員確認仿冒，當...

新北蘆洲公寓火警！2男3女嗆傷送醫 起火原因待查

新北市蘆洲區長樂街一棟公寓2樓今天清晨近6時許冒出大量濃煙，新北市消防局獲報出動各式搶救車輛25車、消防員65人前往救援...

台南北安橋今晨傳落水意外 六旬男經搶救上岸意識清醒

台南安南區北安橋今清晨4時59分傳有人不慎落水，消防局據報後出動大批人車及救生艇，消防人員下水沿鹽水溪搜救，發現民眾載沉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。