台南學甲驚傳流浪犬傷人！7旬老翁倒地遭10隻圍攻 頭臉全是傷

學甲區三慶里頂洲聚落一名7旬陳姓老翁在屋前倒地，竟遭流浪犬攻擊。圖／民眾提供

台南市學甲區又傳出流浪犬傷人事件，三慶里頂洲聚落一名7旬陳姓獨居老伯，昨天下午在自家屋前跌倒後一時無法起身，竟出現10隻流浪犬咬人，他頭部、耳朵、腳部多處都被咬傷，緊急送往佳里奇美醫院救治，暫無生命危險，南市動保處則出動搜捕犬隻，要抓到「凶手」。

據了解，頂洲聚落有民眾餵養流浪犬，71歲的陳姓老伯曾在自家附近多次驅趕，他28日下午到屋前要倒茶葉渣不小心跌倒，躺在地上近20分鐘不能起身，這時卻出現一群流浪犬攻擊他，大約有10隻之譜。鄰居發現後趕緊驅趕犬隻，通報警消前來救援，陳男臉部鮮血淋漓，相當駭人。

所幸在送醫治療後，暫無生命危險，台南市動保處副處長洪振凱、學甲區區長張明寶等人前往醫院探視陳姓老伯，代表市長黃偉哲送上慰問金，動保處則派出動保稽查管制車前往搜捕流浪犬，會設法將傷人犬隻通通抓捕。

台南大北門地區地廣人稀，流浪犬問題長期困擾地方，不僅在農田、魚塭附近聚集，還因為有人餵養，無法自然淘汰，迄今已發生多起傷人或衍生的車禍事件，民眾與餵養者也屢屢發生衝突，令人擔憂。