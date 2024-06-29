台南學甲驚傳流浪犬傷人！7旬老翁倒地遭10隻圍攻 頭臉全是傷
台南市學甲區又傳出流浪犬傷人事件，三慶里頂洲聚落一名7旬陳姓獨居老伯，昨天下午在自家屋前跌倒後一時無法起身，竟出現10隻流浪犬咬人，他頭部、耳朵、腳部多處都被咬傷，緊急送往佳里奇美醫院救治，暫無生命危險，南市動保處則出動搜捕犬隻，要抓到「凶手」。
據了解，頂洲聚落有民眾餵養流浪犬，71歲的陳姓老伯曾在自家附近多次驅趕，他28日下午到屋前要倒茶葉渣不小心跌倒，躺在地上近20分鐘不能起身，這時卻出現一群流浪犬攻擊他，大約有10隻之譜。鄰居發現後趕緊驅趕犬隻，通報警消前來救援，陳男臉部鮮血淋漓，相當駭人。
所幸在送醫治療後，暫無生命危險，台南市動保處副處長洪振凱、學甲區區長張明寶等人前往醫院探視陳姓老伯，代表市長黃偉哲送上慰問金，動保處則派出動保稽查管制車前往搜捕流浪犬，會設法將傷人犬隻通通抓捕。
台南大北門地區地廣人稀，流浪犬問題長期困擾地方，不僅在農田、魚塭附近聚集，還因為有人餵養，無法自然淘汰，迄今已發生多起傷人或衍生的車禍事件，民眾與餵養者也屢屢發生衝突，令人擔憂。
之前南市府興建學甲多功能教育園區（動保園區），還遭到部分民眾反彈，但多起事件發生突顯其必要性，目前園區正持續施工中。
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