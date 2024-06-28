19歲男失聯近4月 彰化鹹粥嬤憂孫子被騙去淪「豬仔」

彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子3月間離家後就渺無音訊，將他一手帶大的75歲阿嬤日前向外界求援，縣議員賴清美也前往關心，而最近印尼移民局破獲網路犯罪案，傳出其中十幾人是台灣人，阿嬤也擔心孫子不知有沒有涉入其中，賴清美也希望相關單位協助查證，希望早日找到黃男。

賴清美表示，黃男是由阿嬤帶大，因其父母很早就離異，阿嬤靠賣鹹粥養孫子，平常清晨4 點多就要起床煮粥，準備做生意，相當辛苦，黃男後來休學，也有到超商打工賺錢，但今年3月間跟阿嬤說要和朋友出去，就失聯，讓阿嬤非常擔心。

事情曝光後，也有熱心民眾會去跟阿嬤買粥，為她打氣，希望她的孫子趕快回到她身邊，不過一百多天來仍沒有消息。

由於最近傳出印尼移民局破獲網路犯罪案，其中十幾人是台灣人，阿嬤也來詢問說不知會不會有她的孫子。賴清美說，有些台灣人被騙去國外進行網路犯罪，甚至淪為任人宰割的「豬仔」，讓阿嬤也很耽心孫子安危，希望警方等相關單位能協助阿嬤找到黃男。