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國1員林交流道下方道路三天兩起車禍 今直行車被撞翻路邊車也遭殃

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

國道1號員林交流道下方的員鹿路在三天內發生兩起車禍，今傍晚陳姓男子駛車從員鹿路一段428號前駛出，與員鹿路上的直行車相撞後，直行車翻車，陳男的車子又撞上路邊停放的車子，直行車吳姓駕駛送傷被送醫急救，幸好輕傷沒生命危險。車禍原因由警方調查釐清。

據了解，74歲陳男駕車從路邊駛出，疑似未注意後方往溪湖鎮方向直行的車子，駛出後擦撞直行車，造成這輛車翻覆，駕駛人吳男被壓在車內動彈不得；陳男擦撞同向直行車，被撞擊力道反彈回外側，撞上路邊停放的車子，總共三車受損，警消趕到救出吳男送醫。排除交通事故時值上下班時間，造成由員鹿路西向東塞車。這是國1員林交流道下面員鹿路在三天內發生的第二起車禍。

國1員林交流道下面員鹿路在三天內發生兩起車禍，第二起在今傍晚下班時間，一輛車被撞翻。記者簡慧珍／攝影
國1員林交流道下面員鹿路在三天內發生兩起車禍，第二起在今傍晚下班時間，一輛車被撞翻。記者簡慧珍／攝影

交通事故 員林 車禍

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