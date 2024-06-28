國一南向三重路段3車追撞貨車被聯結車撞翻 疑未保持安全車釀禍

國一南向三重路段今天傍晚發生3車追撞事故，造成1輛貨車被聯結車追撞側翻，所幸現場無人受傷、受困，事故3車駕駛沒有酒駕，肇因待查。

據了解，黃姓男子（33歲）今天傍晚5時許，駕駛一輛營半聯結車，沿著國道1號南向行駛，途中行經28公里三重路段，疑未保持安全距離，追撞前方由羅男（34歲）所駕駛的小貨車，導致羅男人車側翻，再往前推撞前方另輛由何男（33歲）所駕駛的汽車。

所幸事故現場沒有人受傷，3車駕駛沒有酒駕，現場4車道一度影響內側及輔助車道，車流嚴重回堵，今晚6時3分排除路況，恢復正常通行。確切肇事原因及責任歸屬，有待國道警方調查釐清。