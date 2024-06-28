聽新聞
test
0:00 / 0:00
國一南向三重路段3車追撞貨車被聯結車撞翻 疑未保持安全車釀禍
國一南向三重路段今天傍晚發生3車追撞事故，造成1輛貨車被聯結車追撞側翻，所幸現場無人受傷、受困，事故3車駕駛沒有酒駕，肇因待查。
據了解，黃姓男子（33歲）今天傍晚5時許，駕駛一輛營半聯結車，沿著國道1號南向行駛，途中行經28公里三重路段，疑未保持安全距離，追撞前方由羅男（34歲）所駕駛的小貨車，導致羅男人車側翻，再往前推撞前方另輛由何男（33歲）所駕駛的汽車。
所幸事故現場沒有人受傷，3車駕駛沒有酒駕，現場4車道一度影響內側及輔助車道，車流嚴重回堵，今晚6時3分排除路況，恢復正常通行。確切肇事原因及責任歸屬，有待國道警方調查釐清。
國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，開車上路養足精神，不疲勞駕駛，不分心不做其他事，駕駛及前、後座乘客均應依規定繫上安全帶，正確的駕駛習慣才能讓自己更安全。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言