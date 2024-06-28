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過彎不慎撞護欄！1800萬法拉利「車頭凹陷」維修費曝光 民眾嘆：房子撞沒了

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

一輛市價1800萬元法拉利超跑昨天下午行經台21線日月潭往水里鄉方向，疑似過彎不慎自撞水泥護欄，方姓男駕駛和同行女乘客受輕傷，不過，法拉利車頭嚴重毀損，車行估計維修費超過600萬元，甚至可能報廢，讓民眾驚嘆「一棟房子就這樣撞沒了」。

警方表示，昨天下午接獲報案，台21線水里鄉路段發生車禍，集集警分局員警到場時，發現是一輛深灰色跑車自撞護欄，50歲方姓男駕駛和女乘客僅受輕傷，駕駛酒測值為0，兩人自行就醫並無大礙。但是，撞上水泥護欄的法拉利超跑，車頭嚴重凹陷，受損嚴重。

警方表示，台21線從日月潭往水里，一路都是下坡彎道，肇事彎道路面留下相當長的煞車痕和油漬，疑似是法拉利過彎不慎失控，才撞上路旁護欄，幸好駕駛乘客沒有大礙，也沒有影響後方車輛。

車行業者表示，出事的超跑是Ferrari GTC4 Lusso系列，2016年上市，是法拉利首款四輪驅動且4座設定雙門GT旗艦跑車，2當時報價加上配備約新台幣1800萬元，這次從車頭毀損狀況，估計維修費用至少600萬元，但以實際保險為主，嚴重甚至可能選擇報廢。

法拉利旗艦超跑在省道台21線過彎時撞上護欄，路面留下長長煞車痕和油漬。圖／民眾提供
法拉利旗艦超跑在省道台21線過彎時撞上護欄，路面留下長長煞車痕和油漬。圖／民眾提供
法拉利旗艦超跑在台21線過彎時撞上護欄，車上駕駛乘客僅受輕傷，但車頭嚴重毀損，維修費估計至少600萬元。圖／民眾提供
法拉利旗艦超跑在台21線過彎時撞上護欄，車上駕駛乘客僅受輕傷，但車頭嚴重毀損，維修費估計至少600萬元。圖／民眾提供

日月潭 法拉利 自撞

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