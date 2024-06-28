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台中磁磚工人30樓墜落3樓露台亡 中市府勒令停工並法辦
台中市南屯區文心南路今上午10時許傳出工安意外，29歲劉姓工人施作外牆磁磚補強工程時，墜落至3樓露台，經送醫搶救後不治。台中市勞檢處派員到場檢查，初步研判，劉姓工人以繩索由30樓垂降至外牆作業時，疑似未確實勾掛安全帶所致，當場勒令停工，並移送法辦。
勞工局表示，經查該案罹災者於外牆磁磚修繕作業時，自該大樓30樓高位置採繩索作業垂降前往外牆進行修繕，作業時罹災者有穿戴安全帶，但安全母索上未見有垂直移動防墜器，作業過程中疑似未確實勾掛安全帶致墜落至3樓天井露台，立即送醫救治，傷重不治死亡。
勞檢處已派員初步檢查完畢，依違反職業安全衛生設施規則第225條及職業安全衛生法第6條第1項第5款規定，當場勒令停工，並處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並移送司法機關偵辦追究刑事責任。
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