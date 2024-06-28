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男搭高捷突失控大叫 逃跑遭壓制送醫

中央社／ 高雄28日電

高雄一名男子搭乘高雄捷運時，因情緒失控，自言自語、大聲吼叫，同車旅客向司機反映，經保全人員跟員警到場壓制，通知119將男子送醫治療。圖為示意圖。圖／高雄市捷運局提供
高雄一名男子搭乘高雄捷運時，因情緒失控，自言自語、大聲吼叫，同車旅客向司機反映，經保全人員跟員警到場壓制，通知119將男子送醫治療。圖為示意圖。圖／高雄市捷運局提供

高雄一名男子今天下午搭乘高雄捷運時，因情緒失控，自言自語、大聲吼叫，同車旅客向司機反映，經保全人員跟員警到場壓制，通知119將男子送醫治療。

高雄捷運警察隊下午指出，男子在鹽埕區上完課後，搭乘捷運返回家中過程，因情緒失控，自言自語、大聲吼叫，同車旅客發現後按壓列車「緊急通話鈕」向司機員反映。

經司機員通知R19「楠梓科技園區」站務及保全人員，將男子請下列車。男子見被包圍打算逃跑，但遭保全通知站務人員在閘門前攔下壓制，待高捷警察隊到場後初步了解，確認男子並未出現攻擊行為，通知救護人員將男子送往醫院治療，經了解為精神障礙人士。

高雄捷運公司表示，目前相關事件處理都有標準作業流程，司機員獲報後會立即通報行控中心，再由行控中心通知站長處理，同步時間也會通知捷警隊及轄區警察協同處理。

高雄捷運

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