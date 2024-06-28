揮棒、辣椒槍恐嚇騎士...人抓到了 只因不爽被按喇叭

新北市新莊區今天上午驚傳汽車駕駛持槍、揮棒恐嚇騎士，警方獲報到場雙方已經離開，騎士李男今早到所說明，確認對方有揮棒恐嚇，但沒見槍，也不願提告。今下午警在樹林區備前街逮捕駕駛周男，查扣鋁棒及辣椒槍，另吳男自行到案說明，警詢後依社維法送辦兩人。

據了解，周姓男子（34歲）今天上午8時許，開車載著吳姓友人（26歲）準備返回新北市樹林區住處。途中行經新莊區中環路一段與中正路口，周男向右急切欲變換車道，遭後方李姓男子（36歲）所騎機車鳴按喇叭。

周男不爽拉下車窗與李理論，雙方爆發口角，一旁吳姓友人見狀，無視一旁有警在交管，直接在車內亮出辣椒槍，李男驚嚇趕緊催加油門騎車飆離。周男見李騎車離開尾後速飆，直到人車趨近中環路一段台65往板橋機車引道前，將車停靠路邊，等著李男人車到來。

此時，吳男改持鋁棒下車，見李男人車趨近，朝著李男人車揮去，李男及時閃過沒被揮中，旋即加快油門直衝台65機車引道往板橋方向，周、吳兩男只好悻然開車離去。

案經後方駕駛錄下兩槍畫面向警通報，警方趕抵雙方已經離開，經警調閱監視器畫面循線找到李男說明，李表示他見對方外切變換車道，鳴按一聲喇叭，卻遭對方持棒恐嚇（沒見到有槍），不過李男不想生事不願提告。