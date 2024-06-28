影／車遭拖吊...民眾不滿群聚中和民間拖吊場抗議 警出動快打約制

新北市吳姓姐弟今年6月19日不滿中和民間拖吊場劉姓司機執行違規拖吊時，螃蟹夾過於用力鏟入汽車底盤與劉姓司機發生口角糾紛及推擠，造成吳女跌倒，雙方事後均依法提告。吳男姪子因不滿家族長輩遭拖吊司機動手，昨晚由近20友人陪同前往全洋拖吊場欲找拖吊司機對質，中和警方獲報出動快打警力迅速抵達現場約制，警方今受理拖吊場駱姓主任報案，將依妨害自由及妨礙公務等罪嫌受理，後續將陸續通知涉案當事人到案說明。

新北市中和警分局交通分隊員警林哲宇本月17日上午11時許與全洋拖吊場劉姓司機（44歲）至中和區景平路執行違停車輛拖吊作業，與民眾吳姓男子（57歲）及其姊吳姓女子（62歲）發生口角爭執，交通分隊警員旋即以無線電通報勤指，再通報轄區安平派出所線上巡邏警網員警前往協助。

據了解，吳男及吳女不滿劉姓司機執行拖吊時，拖吊車的螃蟹夾過於用力鏟入其自小客車底盤，而與劉姓司機發生口角糾紛，進而互相推擠造成吳女跌倒，員警當下見狀立即將雙方擋開以避免衝突擴大，劉姓司機隔天對吳姓姐弟提告妨害公務及傷害罪，中和警分局依規定受理。吳姓姐弟於本月23日至安平派出所對劉姓司機提告傷害罪，吳女事後認為遭劉姓司機硬推擠觸及到其胸部，感到不舒服，再提告性騷擾防治法。