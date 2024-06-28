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掃蕩不法幫派擴大臨檢 汐止警強力執法維護治安

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導

汐止警分局執行擴大臨檢專案同步掃蕩幫派份子，查獲公共危險案1件1人、公共危險通緝1件1人、詐欺案2件2人。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局執行擴大臨檢專案同步掃蕩幫派份子，查獲公共危險案1件1人、公共危險通緝1件1人、詐欺案2件2人。 圖／觀天下有線電視提供
為遏止黑幫囂張氣焰，昨(27)日晚上汐止警分局執行擴大臨檢專案同步掃蕩幫派份子，以近50名員警之優勢警力臨檢掃蕩，防制黑幫份子聚集滋事，並同時於汐止地區各重要路段實施取締酒駕，維護汐止地區用路安全，當日共計查獲公共危險案1件1人、公共危險通緝1件1人、詐欺案2件2人。

汐止警分局執行擴大臨檢專案同步掃蕩幫派份子，由分局長黃國政及副分局長廖武郎親率偵查隊及各派出所、隊針對轄區內KTV、撞球場、視聽歌唱場所及當舖等幫派組合營利圍事場所。

汐止警分局指出，經統計自今年1月1日起，汐止分局重大刑案破獲1件、查獲非法持有槍枝1件1人、販賣毒品案5件5人、施用毒品案65件65人、竊盜案破獲73件75人、查捕通緝犯218件，與金融機構配合阻詐計26件，金額2,034萬元，破獲詐欺集團案件9件35人、拘提車手15人。

汐止警分局長黃國政表示，近日他轄發生重大槍擊事件，嚴重挑戰公權力，警方絕不容許，務求強力掃蕩，全力壓制根除不法。

幫派 汐止 臨檢

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