影／台籍漁船起火風勢強勁5船員跳海 友船將人救起海巡趕往滅火

台籍「金旺興」漁船昨晚在彭佳嶼北18浬處火燒船，船上1名台籍、4外籍共5名船員棄船緊急跳海逃生，附近作業友船將5名船員全數救起，北部地區機動海巡隊八里艦及基隆海巡隊PP-10063前往救援滅火，沒有人傷亡。

基隆海巡隊指出，昨晚11時許，海巡署接獲通報，「金旺興」漁船於彭佳嶼北18浬處發生火燒船事故，隨即派遣北部地區機動海巡隊八里艦及基隆海巡隊PP-10063前往救援。

「金」船船員發現起火燃燒後，因海上風勢強勁導致火勢迅速延燒無法控制，船員向海巡報案後跳入海中待援，附近作業友船「進興財」漁船將5名船員全數救援上船並駛返基隆，人員均安。

今天凌晨零時許，八里艦抵達「金」船位置，發現該船仍持續燃燒且船體半沉，滅火搶救，PP-10063艇抵達後加入滅火行列。直至今天上午8時火勢撲滅。

執行艦艇留於現場目視監控有無造成海上油汙染，目前暫未發現汙染情形，但提醒附近來往船隻注意航行安全及通知航政機關發布礙航公告。