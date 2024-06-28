《綜藝大熱門》正妹高中生車禍命危！父澄清無照質疑：勿傷口上撒鹽

上過綜藝節目的女高中生吳孟庭車禍命危。圖／擷自吳孟庭IG

曾上過綜藝節目《綜藝大熱門》的高中正妹吳孟庭，傳出6月17日在前去監理站練習騎車時遭遇車禍，導致腦部重創命危，吳孟庭的父母也上網發文求集氣，盼她順利度過難關，不過卻有網友質疑她「無照駕駛」。對此，父母今（28）日發聲明澄清女兒是被有駕照的同學載，希望大家「不要在傷口上撒鹽」。

吳孟庭的父母28日在她的IG發文透露，她於6月17日上午11點左右，在前去練機車的途中發生車禍，目前還在和死神搏鬥中，預計6月29日拔呼吸管，若情況不樂觀可能永遠離開人世，希望外界可以一起為她加油打氣。

不過貼文引來網友質疑吳孟庭是否「無照駕駛」，吳孟庭父母今日再度發聲回應，澄清女兒是由有駕照的同學載，在要去監理單位練習騎車的路上發生意外的，並非某些網友所說的無照騎車，有警局的筆錄和監視器畫面可以證明。吳孟庭父親解釋，自己和妻子至今為止都沒有去看監視器畫面，因為看了會很難過，他強調：「我的本意也不是要炒作新聞，只是身為一個卑微的父母親的願望，讓自己的女兒能夠早日康復回到我們的身邊而已，希望大家不要在我們的傷口上撒鹽，增加我們的心理壓力，就這一點要求而已，謝謝大家的支持與祝福，謝謝大家！」

根據《三立新聞網》報導，當日吳孟庭被女同學載往新竹監理所練車，行經義民路時，與一輛轎車幾乎並行，未料，摩托車被壓縮到行進空間，先是撞到路邊一名白線內、剛停好車的阿嬤，吳孟庭和同學摔車在地面滑行，又發生2次車禍，並行的休旅車直接撞上吳孟庭，造成她四肢挫傷，頭部嚴重撞擊送醫，被撞的阿嬤則脊椎受傷。