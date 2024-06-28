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男男戀告白失敗 新莊男割破管線險釀瓦斯氣爆遭訴

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市新莊區一名楊姓男子今年4月16日因追求一名陳姓男子告白遭拒，一時情緒失控，竟將自己反鎖在住處廚房中，割破瓦斯桶管線揚言尋短，還要陳男趕緊離開以免危險。警消獲報趕抵現場，伺機破門而入，發現廚房內瓦斯濃度已達遇火源可燃燒或爆炸的2.1%程度，新北地檢署依漏逸煤氣致生公共危險罪嫌起訴楊男。

據陳男供稱，案發當天近中午自己前往楊男住處，後來楊男試圖追求他當場告白，不料遭拒後雙方爆發口角，楊男情緒失控下，將自己反鎖在廚房近半小時，還隔門告訴他會把瓦斯線弄斷輕生，要他趕快離開。後來聞到廚房內散出的瓦斯味越來越重，於是趕緊向警消報案。

警消於同日下午1時許，到場破門而入後，發現楊男已將廚房和後陽台的門反鎖，緒失控獨自在內亂摔東西，一旁的瓦斯桶管線已被鈍器割破，瓦斯逸漏經儀器檢測，濃度已高達2.1%，依消防署官方資料已達遇火源將燃燒或氣爆的程度。

檢察官認定，楊男所為不僅可能使屋內外的自身或他人中毒、窒息，一旦遇上熱源即可能瞬間引爆，危及周遭不特人的生命、身體及財產安全，因此將他依公共危險罪嫌起訴。

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新北市新莊區楊姓男子因告白遭拒，竟將自己反鎖在住處廚房中，割破瓦斯桶管線揚言尋短，遭新北地檢署依漏公共危險罪嫌起訴。圖／是意圖，聯合報系資料照片
新北市新莊區楊姓男子因告白遭拒，竟將自己反鎖在住處廚房中，割破瓦斯桶管線揚言尋短，遭新北地檢署依漏公共危險罪嫌起訴。圖／是意圖，聯合報系資料照片

告白 失控 氣爆

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