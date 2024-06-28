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影／變換車道不爽被按喇叭 新莊汽車駕駛揮棒恐嚇騎士警追辦
新北市新莊區今天上午一度驚傳有汽車駕駛持槍、揮鋁棒恐嚇騎士，警方獲報到場雙方已不在，經警調閱監視器畫面，稍早聯繫上騎士李男說明，李表示對方有揮棒但沒見到槍，警持續連繫汽車駕駛到案說明，後續將依社維法送辦。
據了解，李姓男子（36歲）今天上午8時許，騎機車經過新莊區中環路一段與中正路口，疑因左方一輛汽車欲變換車道，李男鳴按一聲喇叭，惹起汽車駕駛不爽，雙方爆發口角，還一路尾後追去。雙方追至中環路一段台65往板橋機車引道前，汽車駕駛持鋁棒下車揮舞恐嚇，李男趕緊騎車離開。
警方獲報派員趕抵雙方已不在現場，經警調閱監視器畫面循線找到李男說明，李表示他因對方開車突來外切變換車道，好意鳴按喇叭提醒，不料卻遭對方持鋁棒恐嚇（未見有槍），李男不願提告，警持續連繫汽車駕駛到案說明，朝社會秩序維護法偵辦。
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