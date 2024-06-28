驚！救命途中遇「青仔叢」 嘉義縣救護車失控掉魚塭釀4人傷

嘉義縣東石鄉台61線橋下今早9點多發生交通事故，一輛救護車出勤途中與轎車發生事故，救護車失控衝進路旁魚塭，2名救護人員涉水爬出，轎車嚴重變形，駕駛及乘客擦挫傷，4人肢體擦傷、意識清楚，由六腳及東石分隊送醫，肇事原因仍待警方釐清。

據了解，布袋消防隊49歲邱姓小隊長、47歲蕭姓同仁正要趕往東石鄉協助載送病患，行經台61線262公里附近與轎車發生車禍，突然衝出的轎車讓消防人員嚇一大跳，失控衝向一旁魚塭，2名消防人員倉促爬出，身體擦傷已送往衛朴醫院。