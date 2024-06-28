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驚！救命途中遇「青仔叢」 嘉義縣救護車失控掉魚塭釀4人傷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉台61線橋下今早9點多發生交通事故，一輛救護車出勤途中與轎車發生事故，救護車失控衝進路旁魚塭，2名救護人員涉水爬出，轎車嚴重變形，駕駛及乘客擦挫傷，4人肢體擦傷、意識清楚，由六腳及東石分隊送醫，肇事原因仍待警方釐清。

據了解，布袋消防隊49歲邱姓小隊長、47歲蕭姓同仁正要趕往東石鄉協助載送病患，行經台61線262公里附近與轎車發生車禍，突然衝出的轎車讓消防人員嚇一大跳，失控衝向一旁魚塭，2名消防人員倉促爬出，身體擦傷已送往衛朴醫院。

轎車也失控撞向路旁護欄，前、後保險桿都被撞掉，車身右後方也嚴重變形，車上71歲男性駕駛及44歲女性乘客肢體擦傷、意識清楚，由家屬自行送往衛朴醫院後轉送長庚醫院就醫。嘉義縣消防局提醒，行車須留意車前路況等，以避免事故發生。

嘉義縣消防局救護車今早出勤救護，遇突然衝出的駕車，失控掉進一旁魚塭。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣消防局救護車今早出勤救護，遇突然衝出的駕車，失控掉進一旁魚塭。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣消防局救護車今早出勤救護，遇突然衝出的駕車，失控掉進一旁魚塭。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣消防局救護車今早出勤救護，遇突然衝出的駕車，失控掉進一旁魚塭。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣消防局救護車今早出勤救護，遇突然衝出的駕車，失控掉進一旁魚塭。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣消防局救護車今早出勤救護，遇突然衝出的駕車，失控掉進一旁魚塭。記者黃于凡／翻攝

交通事故 失控 東石

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