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影／太熱了！台東資源回收場鋰電池燒起來
台東市公所資源回收場今上午傳出火警，警消出動大批人車前往滅火，近1個半小時控制火勢，初步研判為天熱引發鋰電池燃燒，幸無人員傷亡。消防隊員直呼，「夏天滅火如跳進火爐」。
市公所清潔隊長江俊頡表示，這幾天天氣炎熱，隊員整理回收物時，民眾未將鋰電池分類好，導致發生自燃引發火警，現場很快進行灑水和大型機具挖防火牆處置，並通報消防隊。
警消抵達現場，回收場內已開始悶燒，立即拉水線從多方射水降溫及滅火，但由於火場溫度高，加上天氣炎熱，全副武裝的消防隊員輪流當瞄子手，被接替隊員拿冰水往身上冰敷降溫。
「不降溫，真的會中暑。」一名隊員說，穿上防護衣滅火就已經很熱了，尤其夏天滅火如跳進火爐，真的是一大考驗，若火勢持續燃燒，就會輪流接替滅火。
江俊頡強調，這幾天高溫達38、39度，呼籲民眾將使用完的電池做好分類，不然會造成資源回收作業的危險。
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