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踢肚、筆蓋刮臉⋯新竹香山某幼兒園遭指虐童 教育局啟動調查

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹市香山區某私立幼兒園遭家長在網路上發文指控對幼童施暴，且家長指出一年多來不僅自己的孩子遭老師用腳踢肚子，同班的幾位同學也遭殃。新竹市教育局表示已啟動調查，如經查證屬實，將從嚴處分相關違法人員及教保服務機構。

幼兒園方暫未對家長指控回應。根據家長在網路發文指出，孩子就學的這一年多來，不斷的受到老師用腳踢肚子、踢小腿、用長尺施打手臂、甚至拿彩色筆蓋用力刮臉，一直到今年的5月，孩子終於受不了老師的施打及辱罵而說出口。

「爸爸，我洗澡的時候臉好痛喔，老師打我很痛，但我沒有哭出來，只有流眼淚而已。」家長指出孩子是在洗澡時透露，得知後也立即到幼兒園討說法，未料園方告知教室裡頭沒有監視器，家長更不滿園方以「一切交由司法」的態度表示。

家長批評雖然教育處介入調查，但孩子心理的創傷又有誰來重建呢？控訴園方繼續招攬生意「身為家長的我們，除了無奈，又能如何呢」。發文一出立即引起許多家長迴響，甚至有網友稱該幼兒園已非第一次出現這種事情。

新竹市府教育處表示，5月29日就接獲通報，5月30日赴園了解案情，6月7日召開審查小組會議決定由教育部調查小組人才庫中派2名調查委員進行調查。

教育處長張品珊表示，6月26日已召開調查會議並邀集相關當事人及家長到場說明，相關調查程序依規定進行中，將於完成調查報告後送市府認定委員會審議。若老師對幼兒有身心暴力或不當對待的行為，將依情節輕重裁罰，若情節輕微將令其接受幼兒輔導管教、情緒管理等相關課程。

張品珊指出，若調查結果情節重大，將對施暴的老師裁罰6萬至60萬元，並審議是否有必要管制1到4年或終身不得於教保機構服務任教。同時也會對幼兒園裁罰6千至6萬元，並提供孩子後續相關心理輔導。

提醒家長若發現孩子疑似有受到不當管教或經常聽到哭罵聲，可撥打1999、110或113通報協助。

兒童示意圖，非當事兒童。圖／ingimage
兒童示意圖，非當事兒童。圖／ingimage

家長在社群平台發文指控幼兒園虐童，還貼出孩子臉部挫傷，疑似是遭老師用筆蓋刮臉導致。圖／翻攝自臉書
家長在社群平台發文指控幼兒園虐童，還貼出孩子臉部挫傷，疑似是遭老師用筆蓋刮臉導致。圖／翻攝自臉書

幼兒園 教育局 新竹

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