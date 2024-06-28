捲議員、鄉代會主席家暴案...被指拐人妻 吉安警分局長現身喊冤

花蓮縣吉安警分局長吳思翰捲入縣議員林源富、新城鄉代會主席陳秀玲夫妻家暴案，被林指為誘拐人妻的第三者，還對陳下指導棋、做筆錄申請保護令等。吳思翰今天現身喊冤，再度駁斥林源富所說都非事實，對他名譽造成嚴重且難以恢復的傷害，將提出告訴。

林源富昨天在議會點名吳思翰介入家庭，傳曖昧簡訊、半夜熱線勾人夫妻，造成夫妻失和，這個月19日他被妻子拿水果刀砍斷左手主動脈，昏迷大失血，事後吳思翰協助妻子做筆錄、申請保護令，把預謀殺人案變成家暴案來辦。

吳思翰今天神情凝重，現身吉安警分局面對媒體說明。他表示，很遺憾發生家暴案，祝福林源富早日康復，但對於林的指控，必須鄭重說明，林所說的簡訊、曖昧等，都不是事實。

吳思翰表示，案發過程正由司法機關調查中，細節他不便說明。不過，警察機關受處理各類案件，都是依法秉公處理，不會因身分而有差異。林指控他下指導棋，協助做筆錄申請保護令，他要嚴正駁斥，後續都是派出所員警依標準作業程序進行，林源富指控內容已經戕害警察專業形象。

吳思翰還說，林指控他和陳秀玲交往密切、介入家庭，已經對他的名譽造成嚴重且難以恢復的傷害，逾越議員言論免責權的保護範疇，為維護個人名譽，捍衛警察尊嚴，將提告。

對於林源富所說「傷害變家暴」的指控，吳思翰表示，林源富受傷後被送往慈濟醫院開刀救治，19、20日都沒辦法接受警詢，後續才於26日到縣警局刑警大隊報案。

至於陳秀玲聲稱「被打10幾年」，吳思翰說，他在新城警分局長任內，分局並未受理過陳的家暴案件，吉安警分局長任內則有一次報案紀錄，就是6月19日這一件，陳提家暴，林源富也對陳提出傷害告訴，目前全案已移交刑大及婦幼隊偵辦。

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