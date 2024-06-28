影／通緝女板橋見警攔車 開門想逃遭擋下 車內還藏玩具槍

吳姓男子昨開車載多名友人行經新北市板橋區為警攔車盤查，車上一名毒品案通緝中的藍姓女子見狀欲開車門想逃遭擋下，警方在車內工具內還發現一把槍，經查確認僅是玩具空氣槍，警詢後將藍女依法解送歸案。

新北市板橋警方昨晚6時許巡邏行經板橋區大仁街與大智街口，發現開車的吳姓男子（51歲）其車內共有5人形跡可疑，上前攔車盤查，盤問過程中，坐在汽車右後座藍姓女子（41歲）急忙開車門欲離開現場，警方立即上前擋下。經查證藍女身分確認為台中地檢署於今年6月26日所發布毒品通緝犯，刑期為1年6月，警方確認身分後，當場宣讀權利並逮捕，今天依法解送台中地檢署歸案。