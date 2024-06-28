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影／通緝女板橋見警攔車 開門想逃遭擋下 車內還藏玩具槍

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

吳姓男子昨開車載多名友人行經新北市板橋區為警攔車盤查，車上一名毒品通緝中的藍姓女子見狀欲開車門想逃遭擋下，警方在車內工具內還發現一把槍，經查確認僅是玩具空氣槍，警詢後將藍女依法解送歸案。

新北市板橋警方昨晚6時許巡邏行經板橋區大仁街與大智街口，發現開車的吳姓男子（51歲）其車內共有5人形跡可疑，上前攔車盤查，盤問過程中，坐在汽車右後座藍姓女子（41歲）急忙開車門欲離開現場，警方立即上前擋下。經查證藍女身分確認為台中地檢署於今年6月26日所發布毒品通緝犯，刑期為1年6月，警方確認身分後，當場宣讀權利並逮捕，今天依法解送台中地檢署歸案。

警方仔細查問駕駛吳男及同車其他乘客邱姓男子（39歲）、袁姓男子（46歲）、彭姓男子（39歲）後，在車上吳男所有的一只工具袋內發現一把槍，刻意放在按摩用的筋膜槍下方，一度引起員警高度警戒，經現場查看後確認為一把玩具空氣槍，吳男等4人同意配合警方返所說明並採集尿液送驗。

吳姓男子昨開車載多名友人行經新北市板橋區為警攔車盤查，車上毒品通緝藍姓女子見狀欲開車門想逃遭擋下，警方在車內工具內還發現一把玩具槍。記者王長鼎／翻攝
吳姓男子昨開車載多名友人行經新北市板橋區為警攔車盤查，車上毒品通緝藍姓女子見狀欲開車門想逃遭擋下，警方在車內工具內還發現一把玩具槍。記者王長鼎／翻攝
吳姓男子昨開車載多名友人行經新北市板橋區為警攔車盤查，車上毒品通緝藍姓女子見狀欲開車門想逃遭擋下，警方在車內工具內還發現一把玩具槍。記者王長鼎／翻攝
吳姓男子昨開車載多名友人行經新北市板橋區為警攔車盤查，車上毒品通緝藍姓女子見狀欲開車門想逃遭擋下，警方在車內工具內還發現一把玩具槍。記者王長鼎／翻攝
吳姓男子昨開車載多名友人行經新北市板橋區為警攔車盤查，車上毒品通緝藍姓女子見狀欲開車門想逃遭擋下，警方在車內工具內還發現一把玩具槍。記者王長鼎／翻攝
吳姓男子昨開車載多名友人行經新北市板橋區為警攔車盤查，車上毒品通緝藍姓女子見狀欲開車門想逃遭擋下，警方在車內工具內還發現一把玩具槍。記者王長鼎／翻攝

毒品 通緝

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