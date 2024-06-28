台北六旬翁單攻嘉明湖 竟失足跌落100公尺邊坡身亡

台北市66歲劉姓男子獨自2天1夜攀爬嘉明湖行程失聯，家屬焦急報警。警消獲報昨天上山搜尋，結果在步道4公里處邊坡發現劉男蹤影，已明顯死亡，今天報請檢察官相驗，釐清死因。

關山警分局表示，向陽派出所接獲民眾報案指稱其家屬25日獨自登嘉明湖，原定26日下午下山返家，但自晚間10時仍未聯繫上劉男，即通知消防局、山屋管理員及登山協作展開救援。

昨天早上10名搜救人員上山搜尋，直至下午1點半，天馬登山社協作人員於登山步道4公里處，發現步道旁有滑落跡象，往下發現下方邊坡約100公尺處，有疑似人體倒臥。

經警員陳金雄及李俊德下行察看，發現該名男子明顯死亡，並從隨身登山包內取得身份證，經比對核實就是失聯的劉男，員警於現場戒護。

隨後協同救難及協作人員，以軟式擔架包覆遺體，並使用繩索及滑輪拉抬，於下午3點時半移至步道上，之後集眾人力，於晚間7點順利將遺體運送至向陽森林管理處。