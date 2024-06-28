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領獎前先繳保證金？女子接到「幸運抽盲盒」通知 中警戳破騙局
台中一名女子瀏覽社群軟體Instagram時，參加某帳號辦的「幸運抽盲盒，好禮等你拿」抽獎活動，接到中獎12萬8888元通知，女子開心提供個人帳號，對方卻以需支付保證金才能領獎為由，誆騙女子他們無法進行匯款手續，她依對方要求到銀行要申請貸款124萬元，行員機警通報警方，及時戳破這場「假中獎真詐財」騙局。
豐原警分局豐原派出所警員曾禾昕、陳宏馥本月24日上午9時45分獲報，有民眾疑似遭到詐騙，需要警方協助。
24歲邱姓女子日前點擊社群軟體上的抽獎活動後，接獲對方發送抽中現金12萬8888元通知，主動聯繫領獎事宜，對方先以匯款獎金為由，向邱女索取帳戶帳號，再要求邱女加入客服LINE帳號，聲稱已匯款但獎金無法匯入其帳戶為由，要求邱女繳交保證金，邱女急著要領獎金，依對方指示到銀行申請貸款124萬元欲支付該筆款項。
員警以「支付比中獎金額還高的保證金」此一盲點，點醒邱女，也勸說隨意將個人帳戶提別他人，很可能會淪為詐騙集團的洗錢工具，對方匯入的款項極有可是其他被害人的錢，邱女才坦承自己經驗不足，只要接到「中獎」、「獨家優惠」、「免費贈禮」等通知，就會信以為真的依約照做，殊不知自己已成詐團眼中的待宰肥羊。
豐原分局呼籲，常見中獎詐騙手法，包括網路刊登廣告或福利活動，吸引被害者參與抽獎，並提供多項高額好禮，讓被害者選擇心儀獎品，詐騙集團會傳抽獎連結，並通知中獎。民眾要先確認好康活動資訊真偽，以免不小心未查證即落入詐騙集團圈套，如有疑問，可撥打165反詐騙專線或110諮詢由警方協助查證，避免遭騙。
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