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影／AI變臉劉德華...粉絲以為親見偶像被詐264萬 落網車手也是鐵粉

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

詐欺集團以AI偽港星劉德華與林姓女粉絲視訊詐得264萬，日前女粉絲家人發現異狀報警協處。這個月25日警方埋伏在新北市三重區一公園內，趁車手與女粉絲面交取款之際衝前逮人。車手辯稱，「我是劉德華公關公司派來收錢的」，帶回查辦，警詢後依法究辦，並向上溯源追查有無其他共犯。

據了解，林姓婦人（62歲、家庭主婦）是港星劉德華鐵粉，她不離不棄愛護追隨劉德華多年。去年12月林婦瀏覽劉德華粉絲專頁，不久一名自稱劉德華的男子私訊她。林婦半信半疑與她加友視訊，果然視訊畫面出現是劉德華的臉（經查應是AI變臉），讓林婦欣喜若狂。

雙方聊天過程中，偽劉德華向林婦表示要來台灣渡假，不過得花260萬元自請保全及酒店住宿費用，準備對外募款，慫恿林婦若沒錢可借高利貸幫他，林婦雖覺得奇怪，但因視訊確實是劉德華的臉，也就相信了。

就這樣詐騙集團以劉德華公關公司員工名義，從今年1月開始到6月，陸續以匯款、面交方式，詐得林婦共計264萬，直到林婦家人覺得不對，帶同林婦到派出所報案，經警解釋這才恍若被騙。

這個月25日上午11時許，林婦配合警方以面交15萬誘出詐團成員，當天警埋伏在新北市三重區碧華公園內，見車手莊女（58歲）取款之際衝前逮捕。沒想到，莊女見警還一臉狐疑辯稱，「我是劉德華公關公司派我來收錢」，當場帶回查辦。

偵詢時莊女否認詐騙，辯稱自己也是劉德華粉絲，今年年初莊女上劉德華粉絲專頁瀏覽，一名自稱是劉德華的男子私訊，要招募她到自己公關公司上班，工作內容就是幫忙收錢，莊女是劉德華鐵粉，誤以為能時時與偶像工作互動，才不疑有他同意。警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送莊女法辦。

詐團假冒港星劉德華詐得林婦264萬，這個月25日警在新北三重逮捕莊姓女車手，依法究辦，並向上溯源追查其他共犯。記者曾伯愷／翻攝
詐團假冒港星劉德華詐得林婦264萬，這個月25日警在新北三重逮捕莊姓女車手，依法究辦，並向上溯源追查其他共犯。記者曾伯愷／翻攝
詐團假冒港星劉德華詐得林婦264萬，這個月25日警在新北三重逮捕莊姓女車手，依法究辦，並向上溯源追查其他共犯。記者曾伯愷／翻攝
詐團假冒港星劉德華詐得林婦264萬，這個月25日警在新北三重逮捕莊姓女車手，依法究辦，並向上溯源追查其他共犯。記者曾伯愷／翻攝
詐團假冒港星劉德華詐得林婦264萬，這個月25日警在新北三重逮捕莊姓女車手，依法究辦，並向上溯源追查其他共犯。記者曾伯愷／翻攝
詐團假冒港星劉德華詐得林婦264萬，這個月25日警在新北三重逮捕莊姓女車手，依法究辦，並向上溯源追查其他共犯。記者曾伯愷／翻攝

劉德華 粉絲 詐騙集團 車手

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