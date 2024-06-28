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澎湖69歲男潮汐捕撈章魚 倒臥岸際無呼吸心跳送醫不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣69歲王姓男子昨晚趁潮汐退潮之際，前往馬公市五德里威靈宮後方海域疑捕撈章魚等漁獲時，突倒臥在岸際，有民眾發現打119求救，救護員趕抵現場，發現王已無呼吸、心跳，身邊留有魚簍、鉤子等漁具，雖緊急送醫急救，仍宣告不治。

澎湖縣消防局指出，昨晚8時44分許接獲民眾報案指稱，馬公市五德里威靈宮後方海域，有1人倒臥在岸際，疑似已無生命徵象，請求派遣人車前往救援。

消防局獲報後，立即出動澎南分隊3車5人前往現場，由小隊長林清棋負責指揮，並通知警察局及第13巡防區派員配合處理。

勤務人員到達現場後，發現王姓男子倒臥在威靈宮後方海域，往西約300公尺的岸際，身邊攜帶有鉤子、面鏡、附有保麗龍魚簍等漁具，救護員檢視王男生命徵象，確認王已呈OHCA(到院前心肺功能停止)無呼吸、心跳狀態，現場施以CPR(心復肺甦術)、使用AED(自動體外心臟電擊去顫器)及自動心肺復甦器等處置後，於9時29分許送達三軍總醫院澎湖分院急救。

據了解，王男雖被緊急送醫治療，但經院方搶救後，仍宣告不治。

消防局呼籲，民眾從事「照海」等潮間帶捕撈活動時，應偕伴同行，遇有事故才能相互照應，確保安全。

根據交通部觀光署澎湖國家風景管理處官網解釋「照海」之意，意指在澎湖地區，夜裡提著漁燈到潮間帶去捕魚的漁作，澎湖人俗稱「照海」，閩南語讀如輕聲的「秋」。

「照海」是四季不斷的沿海漁撈活動。夏、秋兩季，照海都在上半夜進行；冬、春兩季則要等到下半夜，才能有適合下海的潮汐。照海可以捕獲的漁獲，種類相當多，其中最富盛名的就是章魚。

澎湖縣69歲王姓男子昨晚趁潮汐退潮之際，前往馬公市五德里威靈宮後方海域疑捕撈章魚等漁獲時，突倒臥在岸際，經送醫搶救，仍宣告不治。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣69歲王姓男子昨晚趁潮汐退潮之際，前往馬公市五德里威靈宮後方海域疑捕撈章魚等漁獲時，突倒臥在岸際，經送醫搶救，仍宣告不治。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣69歲王姓男子昨晚趁潮汐退潮之際，前往馬公市五德里威靈宮後方海域疑捕撈章魚等漁獲時，突倒臥在岸際，經送醫搶救，仍宣告不治。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣69歲王姓男子昨晚趁潮汐退潮之際，前往馬公市五德里威靈宮後方海域疑捕撈章魚等漁獲時，突倒臥在岸際，經送醫搶救，仍宣告不治。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣69歲王姓男子昨晚趁潮汐退潮之際，前往馬公市五德里威靈宮後方海域疑捕撈章魚等漁獲時，突倒臥在岸際，經送醫搶救，仍宣告不治；圖為王男遺留岸際的漁具和漁獲。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣69歲王姓男子昨晚趁潮汐退潮之際，前往馬公市五德里威靈宮後方海域疑捕撈章魚等漁獲時，突倒臥在岸際，經送醫搶救，仍宣告不治；圖為王男遺留岸際的漁具和漁獲。圖／澎湖縣消防局提供

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