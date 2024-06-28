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海巡破獲集集私菸工廠 下腳料劣品市值總價950萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡署偵防分署台中查緝隊昨天在南投縣集集鎮破獲私菸工廠，現場查扣菸絲下腳料2730公斤，約可製成13萬6500包私菸、捲菸成品5000支、半自動捲菸機和相關製菸機具，市值總價950萬元，全案依違反菸酒管理法函送主管機關南投縣政府依法裁處。

海巡署偵防分署台中查緝隊昨天在南投縣集集鎮破獲私菸工廠，查扣贓證物。圖／海巡署提供
海巡署偵防分署台中查緝隊昨天在南投縣集集鎮破獲私菸工廠，查扣贓證物。圖／海巡署提供

台中查緝隊最近接獲情資，不法業者為逃漏稅金及菸品健康捐並為躲避查緝，在南投縣集集鎮一處無門牌鐵皮屋內設置私菸工廠，未經主管機關許可，以下腳料製造私菸牟利。

昨天會同警察單位及南投縣政府菸酒科共組專案小組，密集埋伏、跟監及蒐證，見時機成熟時，一舉緝獲私劣菸品生產工廠，有效防止未經檢驗合格偽劣菸品流入市面，破壞經濟秩序，危害民眾身體健康。

這是今年偵防分署查獲第7座私菸工廠，經查此類犯罪模式，將菸絲等下腳料以進口肥料名義，再分散多處添加香精進行口味調配及包裝，再以半自動化捲菸機捲紙菸出售牟取暴利。

海巡署將秉持「三安：國安、治安、平安」及「溯源斷根」精神執行「安康專案」工作，有效遏止私劣菸品荼毒人民健康，並呼籲國人不要購買來路不明菸品，民眾若發現不法，可撥打海巡「118」免費報案專線。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

海巡署偵防分署台中查緝隊昨天在南投縣集集鎮破獲私菸工廠，查扣贓證物。圖／海巡署提供
海巡署偵防分署台中查緝隊昨天在南投縣集集鎮破獲私菸工廠，查扣贓證物。圖／海巡署提供

南投縣 海巡署 私菸

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