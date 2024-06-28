影／笑翻了！女報案機車手機支架被偷 中警調監視器見芒果擊落
台中一名女子報案她的機車手機支架被偷，警方調閱監視器，竟看到畫面中一顆芒果從天掉落，準確砸中手機支架，報案人看到畫面後捧腹大笑，真相大白。
本月24日下午5點，大雅警分局潭北派出所巡佐吳嘉仁、警員張維哲於擔服勤務時，30歲李姓女子焦急到派出所表示，當天早上7點她騎機車至潭子區嘉豐路一帶上班，車停放在某土地公廟芒果樹下，下班時返回停放機車處，發現安裝在機車上的手機支架竟然不見了，手機支架接合處疑似有破壞痕跡，慌張到派出所報案。
警方得知案情後，先安撫她情緒，並會同到往案發地調閱監視器，發現當天中午1點16分，芒果從樹上掉下時，將手機支架「準確」擊落，後來案發地開始下大雨，研判手機支架最後被雨水沖走，報案人得知犯嫌是「芒果」後捧腹大笑，感謝警方積極調閱監視器還原真相。
大雅分局表示，民眾外出時若有停車需求，應在車輛停妥後拍下停車位置及周遭環境，若發生問題時能立即回想現場狀況，以利警方後續釐清案情。
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