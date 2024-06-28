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驚！石門水庫現浮屍 59歲男落水亡…身上有3刀傷
居住於桃園平鎮的59歲林姓男子，昨下午被民眾發現落水，警方及消防人員獲報到場後，立即將林男打撈上岸，並發現身上有3處刀傷，警方初步研判為輕生不成落水死亡，法醫將於今日相驗遺體。
昨下午4時許，有民眾發現有人落水，通報石管中心服務台，服務台立即通知保二警察隊通報龍潭分局。
大溪消防分隊及龍潭警方於下午4時50分許到場，石管中心立即派人駕駛公艇載往石門水庫依山閣前方水域，於下午5時20分許將屍體打撈上岸。
龍潭警分局鑑識小組確認身分為林男，並於他身上發現3處刀傷，初步研判為輕生不成落水死亡，今將由法醫相驗遺體。
北水分署說，林男如何進入該水域，從監視器畫面角度並無拍到，且石門水庫壩頂道路已有警示標語，且兩側也設有欄杆阻隔，後續已請保二警察隊加強壩頂區域巡邏。
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