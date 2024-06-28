遭議員點名「誘拐人妻」 吉安警分局長深夜喊告捍衛名譽

花蓮吉安警分局長吳思翰昨（27）日被縣議員林源富在議會公開點名「誘拐人妻」，造成林源富與新城鄉代會主席陳秀玲夫妻失和，吳思翰深夜發表聲明自清，表示將提出誹謗告訴。

吳思翰昨天接受媒體訪問時，表示林源富所說都不是事實，他和陳秀玲僅止於一般公務上的互動，陳對他比較像是姐弟之間的關心，根本沒有所謂「妨害家庭、勾引人妻」之事。

昨日晚間11時許，吳思翰發出聲明，強調為捍衛個人名譽並維護警察尊嚴，對於林源富指控他與陳秀玲交往密切，以致家庭夫妻失和，衍生家庭暴力等情事，決定提出誹謗告訴。

林源富昨天中午在縣議會臨時會上，自爆19日晚間返家向妻子「討抱抱」全被持水果刀砍斷左手動脈，造成大失血昏迷，緊急動手術5小時，左手險些廢了；同時指控吳思翰與妻子搞曖昧，誘拐人妻。

花蓮縣警局證實受理林源富的提告，對於吳思翰涉及風紀部分，已針對林源富提供的相關檢舉內容、line截圖及檢舉內容調閱相關事證、進行風紀案件調查，初步了解雙方有非公務聯繁及交往密切情形，將審慎調查、詳加查證。