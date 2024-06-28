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高雄百萬大重機路口未減速撞雙載騎士 再撞轎車釀3傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

余姓男子27日晚間8時許騎乘義大利MV agusta出產的BRUTALE 800倍耐力百萬大重機行經高雄市曹公路南往北行駛時，在路口未減速，擦撞舒姓男子的機車，導致舒男和乘客張姓男子雙雙噴飛倒地，余的重機車滑行後再撞及劉姓男子的轎車，造成余、舒、張等人分別受有臉、腳等處受傷，幸送醫無大礙。

警方調查，當時余姓男子騎乘義大利MV agusta出產的BRUTALE 800倍耐力百萬紅牌重機由曹公路南往北方向行駛，行經曹公路與鳳崗路口，不慎與騎機車的舒姓男子（30歲）擦撞。

舒男和後載的乘客張姓男子（31歲）雙雙噴飛倒地受傷，余的紅牌重機又滑行撞上劉姓男子（61歲）駕駛的轎車，事故造成余男臉、手腳等處擦挫傷，另舒男左腳受傷、張男則臉、手腳等處受傷，幸3人送醫後無大礙。

警方事後對余、舒、劉等3人施以酒測，無人有酒駕行為；警方調閱監視器查看，初步研判肇事原因為余男騎乘紅牌重機車是在支道，未減速且未禮讓幹道行駛的舒男機車肇禍，詳細肇責由交通大隊釐清判斷。

余姓男子27日晚間8時許騎百萬紅牌重機行經高雄市曹公路路口未減速，擦撞舒姓男子機車，致舒和乘客張姓男子噴飛在地，余的重機滑行再撞及劉姓男子轎車（如圖），造成余、舒、張等人受傷。記者石秀華／翻攝
余姓男子27日晚間8時許騎百萬紅牌重機行經高雄市曹公路路口未減速，擦撞舒姓男子機車，致舒和乘客張姓男子噴飛在地，余的重機滑行再撞及劉姓男子轎車（如圖），造成余、舒、張等人受傷。記者石秀華／翻攝
余姓男子27日晚間8時許騎百萬紅牌重機（如圖）行經高雄市曹公路路口未減速，擦撞舒姓男子機車，致舒和乘客張姓男子噴飛在地，余的重機滑行再撞及劉姓男子轎車，造成余、舒、張等人受傷。記者石秀華／翻攝
余姓男子27日晚間8時許騎百萬紅牌重機（如圖）行經高雄市曹公路路口未減速，擦撞舒姓男子機車，致舒和乘客張姓男子噴飛在地，余的重機滑行再撞及劉姓男子轎車，造成余、舒、張等人受傷。記者石秀華／翻攝
余姓男子27日晚間8時許騎百萬紅牌重機行經高雄市曹公路路口未減速，擦撞舒姓男子機車，致舒和乘客張姓男子噴飛在地，余的重機滑行再撞及劉姓男子轎車，造成余、舒、張等人受傷。記者石秀華／翻攝
余姓男子27日晚間8時許騎百萬紅牌重機行經高雄市曹公路路口未減速，擦撞舒姓男子機車，致舒和乘客張姓男子噴飛在地，余的重機滑行再撞及劉姓男子轎車，造成余、舒、張等人受傷。記者石秀華／翻攝
余姓男子27日晚間8時許騎百萬紅牌重機（如圖）行經高雄市曹公路路口未減速，擦撞舒姓男子機車，致舒和乘客張姓男子噴飛在地，余的重機滑行再撞及劉姓男子轎車，造成余、舒、張等人受傷。記者石秀華／翻攝
余姓男子27日晚間8時許騎百萬紅牌重機（如圖）行經高雄市曹公路路口未減速，擦撞舒姓男子機車，致舒和乘客張姓男子噴飛在地，余的重機滑行再撞及劉姓男子轎車，造成余、舒、張等人受傷。記者石秀華／翻攝
余姓男子27日晚間8時許騎百萬紅牌重機行經高雄市曹公路路口未減速，擦撞舒姓男子機車（如圖），致舒和乘客張姓男子噴飛在地，余的重機滑行再撞及劉姓男子轎車，造成余、舒、張等人受傷。記者石秀華／翻攝
余姓男子27日晚間8時許騎百萬紅牌重機行經高雄市曹公路路口未減速，擦撞舒姓男子機車（如圖），致舒和乘客張姓男子噴飛在地，余的重機滑行再撞及劉姓男子轎車，造成余、舒、張等人受傷。記者石秀華／翻攝
余姓男子27日晚間8時許騎百萬紅牌重機行經高雄市曹公路路口未減速，擦撞舒姓男子機車，致舒和乘客張姓男子噴飛在地，余的重機滑行再撞及劉姓男子轎車，造成余、舒、張等人受傷。記者石秀華／翻攝
余姓男子27日晚間8時許騎百萬紅牌重機行經高雄市曹公路路口未減速，擦撞舒姓男子機車，致舒和乘客張姓男子噴飛在地，余的重機滑行再撞及劉姓男子轎車，造成余、舒、張等人受傷。記者石秀華／翻攝

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