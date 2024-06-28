高雄百萬大重機路口未減速撞雙載騎士 再撞轎車釀3傷

余姓男子27日晚間8時許騎乘義大利MV agusta出產的BRUTALE 800倍耐力百萬大重機行經高雄市曹公路南往北行駛時，在路口未減速，擦撞舒姓男子的機車，導致舒男和乘客張姓男子雙雙噴飛倒地，余的重機車滑行後再撞及劉姓男子的轎車，造成余、舒、張等人分別受有臉、腳等處受傷，幸送醫無大礙。

警方調查，當時余姓男子騎乘義大利MV agusta出產的BRUTALE 800倍耐力百萬紅牌重機由曹公路南往北方向行駛，行經曹公路與鳳崗路口，不慎與騎機車的舒姓男子（30歲）擦撞。

舒男和後載的乘客張姓男子（31歲）雙雙噴飛倒地受傷，余的紅牌重機又滑行撞上劉姓男子（61歲）駕駛的轎車，事故造成余男臉、手腳等處擦挫傷，另舒男左腳受傷、張男則臉、手腳等處受傷，幸3人送醫後無大礙。