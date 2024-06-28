北市府：開寵物美容旅館 缺住戶同意

台北市內湖區寵物店黨姓老闆，傳出因未獲鄰居同意、遲未能開業，在身體及經濟因素下昨輕生。記者李隆揆／翻攝 黨姓男子在北市內湖區星雲街斥資數百萬元裝潢開寵物店，目前已開業，但台北市都發局表示，若欲經營寵物美容、寵物旅館等業務，該店尚缺一條件，即須取得左右二戶、二樓一戶共三戶同意。但傳出二樓住戶失聯，遲遲未獲同意。

該寵物店位在第三種住宅區（住三），都發局指出，根據「台北市土地使用分區管制自治條例」規定，業者若僅是要提供「寵物食品與用品」服務，須符合三條件，包含寬度八公尺以上道路、營業樓地板面積五百平方公尺以下、限建築物第一層及地下一層，無須周邊住戶同意即可營業。

該店所在道路的路寬為十二公尺、該店樓地板面積五十八點四平方公尺、屬於建築物一樓，符合上述三個條件。但該店計畫增加寵物美容、寵物旅館等，依規定還要符合第四條件，就是應經毗鄰兩側及垂直第二層住戶的同意或為非住宅。因此該寵物店雖符合前三項條件，仍差臨門一腳，尚須取得左右兩戶、二樓一戶共三戶同意。

北市內湖區紫雲里長謝佳惠說，她曾與民代、議員討論，法規可能要改，黨男為了開店花了四、五百萬，已取得寵物美容、零售等執照，相關防止噪音配套也都做好，為何需要住戶一致同意才能申請營業登記？

都發局表示，北市住三原先就無法設置寵物美容或寄養，二○一五年台北市寵物商業同業公會提出自律公約，因此研議修法，二○一九年放寬住三一樓、地下一樓可附條件允許寵物美容或寄養使用，當時參考住三做獸醫診療機構標準，毗鄰兩側及直上樓層為住宅使用者，應取得所有權人書面同意。