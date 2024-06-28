承受巨大經濟壓力 寵物店老闆輕生

黨男前天被發現陳屍寵物店門口。記者李隆揆／攝影

台北市內湖區黨姓寵物店主前天被發現陳屍店門口，傳出他因爭取鄰居同意增設寵物美容等事業未果、遲未能開業，疑承受巨大經濟壓力；黨男的李姓女友昨控訴開業相關法規是「爛制度」，並指唯一拒簽同意書的二樓屋主態度丕變，才讓男友走上絕路。

四十七歲黨男六月廿六日上午七時許陳屍租處門口，李姓女友因聽聞犬吠循聲查看發現，報警已來不及搶救；員警到場初判無外力介入，現場沒有遺書，家屬對死因無意見。

事件曝光後有網友指黨男因開業受阻，承受巨大經濟壓力，今年五月曾酒後在大街上大吼「放我生路」；並指部分寵物事業須鄰居同意，二樓屋主原以黨男協助修繕建物作為簽署同意書條件，完工後卻失聯，網友留言「制度殺人」、「記得找屋主算帳」。

李女說，和黨男平時開店販售寵物用品，日前計畫增加寵物美容、安親等事業，依現行法規須徵求鄰居同意，去年向二樓屋主爭取簽署同意書，同時花百萬元裝潢店面；因二樓屋主稱陽台太重導致建物傾斜，日後恐會漏水，提「順便」幫忙補強，並稱「大家都好鄰居」，事後一定會簽同意書；未料今年初對方態度丕變，堅決不同意簽，黨男肩負貸款、房租、家計等壓力，情緒低落。

李女說，兩人開店起初根本沒有相關規定，是某連鎖寵物店力拚上市、欲擴大經營，催生相關規定逼垮許多小型寵物店，「這是業界都知道的事」，是「政府的爛規定」讓黨男走上絕路。紫雲里里長謝佳惠說，她二度嘗試協調仍無果，也曾向議員反映法規有爭議，「為何開個店要上下左右鄰居全同意？」

二樓屋主昨向媒體表示，家人有過敏體質，樓下開寵物店影響太大，才拒簽同意書，強調從未答應黨男簽署同意書；黨男五月情緒失控後，網友揚言肉搜二樓住戶，所以暫時不敢回家。

但黨男女兒指出，二樓屋主原本提出幫忙修陽台就簽同意書，黨男花了近十萬元，對方又拒簽，一切有對話紀錄，「二樓屋主應感到羞愧」。

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