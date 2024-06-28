花蓮議員遭砍傷 控警分局長誘拐人妻

花蓮縣議員林源富昨在議會公開自爆遭妻子、新城鄉代表會主席陳秀玲砍傷，還指控吉安警分局長吳思翰「誘拐人妻」。陳秀玲反擊被家暴十幾年，正當防衛卻被林扭曲事實，吳思翰也說指控不是事實，縣警局指出，吳與林妻確實有非公務聯繫，但未到林源富提及程度，暫不異動吳職務，會審慎風紀調查。

林源富出身吉安鄉望族，陳秀玲父親是新城鄉代會前主席陳炳煌，兩人2011年結婚，曾是花蓮政壇佳話，但隔年就傳出兩人因家務分工大打出手。

花蓮縣議會昨臨時會二、三讀，近中午時，左手還包著三角巾的林源富發言表示，本月19日晚間9時45分，他跑完行程回到家，向妻子討抱，妻子竟拿出一把刀砍他，造成他左手動脈被砍斷，大量失血昏迷，被送往醫院緊急動手術5個小時。

林源富還當眾指控吳思翰「誘拐人妻」。

吳思翰回應，他是在新城警分局長任內結識陳秀玲，但兩人間僅止於一般公務上的互動，陳對他比較像是姐弟之間的關心，根本沒有「妨害家庭、勾引人妻」。吳也坦言有在思考提告。